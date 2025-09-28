Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vista aérea de la iglesia de Santa María la Mayor de Ledesma.
CONTENIDO PATROCINADO

Proyectos que marcarán el futuro como destino turístico de lujo

El Consistorio iniciará el 1 de octubre las obras del gran proyecto, por valor de 2,5 millones de euros, para renovar el Conjunto Histórico, incluyendo calles, plazas y monumentos; al mismo tiempo que avanza en la mejora de la zona deportiva junto al río, reforzando la seguridad, accesibilidad y atractivo del municipio

EÑE

Domingo, 28 de septiembre 2025, 05:00

La villa ledesmina refuerza su posición como destino turístico de referencia gracias a ambiciosas actuaciones urbanísticas y culturales impulsadas por el Consistorio. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar al municipio como parada obligada para visitantes, están en marcha importantes proyectos que transformarán su Conjunto Histórico y su entorno fluvial.

El proyecto más destacado, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, comenzará el 1 de octubre en la calle Lastra y tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Esta intervención, financiada con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, permitirá poner en valor espacios patrimoniales clave, como la iglesia de Santa María la Mayor y la Puerta de San Nicolás, mediante la restauración de pavimentos, reordenación del arbolado y ampliación de zonas peatonales. Además, se incorporarán infraestructuras modernas, iluminación monumental inteligente, señalética digital interactiva y un anfiteatro escalonado que integrará restos arqueológicos del siglo XVI.

Paralelamente, el Consistorio avanza en la mejora de la zona deportiva junto al río, con una inversión de 700.000 euros, y acaba de licitar 81.000 euros para la iluminación del sendero fluvial del Tormes, garantizando seguridad y accesibilidad a peatones, gracias a farolas LED alimentadas con energía solar.

«Todo nuestro esfuerzo y planificación van dirigidos a que Ledesma se consolide como un referente turístico, cultural y social. Cada inversión busca mejorar la vida de los vecinos y reforzar la identidad histórica del municipio», señala el alcalde Exuperancio Benito. El equipo de Gobierno insiste en que todas las actuaciones están coordinadas para atraer visitantes, generar actividad económica y garantizar que el municipio crezca de forma sostenible, equilibrando patrimonio, deporte, cultura y modernidad.

Con estas iniciativas, el Consistorio refuerza la proyección turística, cultural y social de Ledesma.

