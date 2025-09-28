Proyectos que marcarán el futuro como destino turístico de lujo

EÑE Domingo, 28 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La villa ledesmina refuerza su posición como destino turístico de referencia gracias a ambiciosas actuaciones urbanísticas y culturales impulsadas por el Consistorio. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar al municipio como parada obligada para visitantes, están en marcha importantes proyectos que transformarán su Conjunto Histórico y su entorno fluvial.

El proyecto más destacado, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, comenzará el 1 de octubre en la calle Lastra y tendrá un plazo de ejecución de seis meses. Esta intervención, financiada con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, permitirá poner en valor espacios patrimoniales clave, como la iglesia de Santa María la Mayor y la Puerta de San Nicolás, mediante la restauración de pavimentos, reordenación del arbolado y ampliación de zonas peatonales. Además, se incorporarán infraestructuras modernas, iluminación monumental inteligente, señalética digital interactiva y un anfiteatro escalonado que integrará restos arqueológicos del siglo XVI.

Paralelamente, el Consistorio avanza en la mejora de la zona deportiva junto al río, con una inversión de 700.000 euros, y acaba de licitar 81.000 euros para la iluminación del sendero fluvial del Tormes, garantizando seguridad y accesibilidad a peatones, gracias a farolas LED alimentadas con energía solar.

«Todo nuestro esfuerzo y planificación van dirigidos a que Ledesma se consolide como un referente turístico, cultural y social. Cada inversión busca mejorar la vida de los vecinos y reforzar la identidad histórica del municipio», señala el alcalde Exuperancio Benito. El equipo de Gobierno insiste en que todas las actuaciones están coordinadas para atraer visitantes, generar actividad económica y garantizar que el municipio crezca de forma sostenible, equilibrando patrimonio, deporte, cultura y modernidad.

Con estas iniciativas, el Consistorio refuerza la proyección turística, cultural y social de Ledesma.