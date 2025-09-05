Proyecfilm: compromiso con la cultura y el entretenimiento

Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Proyecfilm ha cerrado con éxito su temporada estival tras realizar más de 200 proyecciones en Castilla y León, Extremadura y otras regiones de España. La compañía ha vuelto a demostrar su compromiso con la cultura y el entretenimiento, acercando el cine a públicos de todas las edades en plazas, calles y espacios abiertos.

Destaca la proyección del Gran Prix en la Plaza Mayor de Peñaranda, dentro de un evento que reunió a centenares de asistentes. También sobresale la iniciativa desarrollada recientemente en el hospital La Paz de Madrid, donde se proyectó la película 'Sin cobertura', en colaboración con la Asociación de Cirugía Pediátrica, y que contó con la presencia de Roberto Leal y todo el elenco de la película.

Sesión de cine en el Hospital La Paz de Madrid.

La actividad de Proyecfilm no se detiene con el fin del verano. Durante el resto del año, la empresa continúa su labor transformando distintos espacios en auténticas salas de cine para que los habitantes de municipios pequeños disfruten de los estrenos sin necesidad de desplazarse a grandes ciudades. Destaca la iniciativa de llevar los estrenos de Disney a los niños hospitalizados de toda España gracias a la confianza del Grupo Italfarmaco.

Además, Proyecfilm ha incorporado a su catálogo una pantalla LED de 21 m², idónea para eventos tanto en exterior como en interior.

