Álvaro Alaguero recibe el diploma en nombre de la agrupación de Santa Marta. EÑE

Protección Civil de Santa Marta, reconocida por su labor en la DANA de Valencia

La agrupación envió tres dotaciones con seis vehículos, material sanitario o agua

EÑE

Santa Marta de Tormes

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:38

Comenta

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta ha sido reconocida en el acto institucional celebrado en Montmeló (Barcelona) en homenaje a los equipos que participaron en la 'Operación Moncada', desplegada por la DANA que afectó a la provincia de Valencia.

En el dispositivo, que reunió a más de 1.200 voluntarios, la agrupación santamartina tuvo una intervención destacada, enviando tres dotaciones con seis vehículos, material sanitario, un depósito de agua y tres bombas de achique. Sus miembros colaboraron en tareas de rescate, limpieza y distribución de suministros en las zonas más afectadas.

Durante el acto, los representantes de Santa Marta recibieron un diploma conmemorativo en reconocimiento a su entrega. Uno de sus voluntarios, Álvaro Alaguero, expresó «la satisfacción de haber estado allí, viendo el impacto positivo de nuestro trabajo y comprobando que ayudar a los demás siempre merece la pena». Además, recordó con emoción que «una ciudadana nos dijo: 'Ahora sí, esta es mi calle', y te quedas con la emoción de saber que tu esfuerzo y tu tiempo han servido para mejorar la vida de otras personas».

El homenaje, presidido por la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, sirvió para poner en valor la solidaridad y coordinación entre comunidades durante una emergencia sin precedentes.

