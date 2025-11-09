Protección Civil de Santa Marta, reconocida por su labor en la DANA de Valencia La agrupación envió tres dotaciones con seis vehículos, material sanitario o agua

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta ha sido reconocida en el acto institucional celebrado en Montmeló (Barcelona) en homenaje a los equipos que participaron en la 'Operación Moncada', desplegada por la DANA que afectó a la provincia de Valencia.

En el dispositivo, que reunió a más de 1.200 voluntarios, la agrupación santamartina tuvo una intervención destacada, enviando tres dotaciones con seis vehículos, material sanitario, un depósito de agua y tres bombas de achique. Sus miembros colaboraron en tareas de rescate, limpieza y distribución de suministros en las zonas más afectadas.

Durante el acto, los representantes de Santa Marta recibieron un diploma conmemorativo en reconocimiento a su entrega. Uno de sus voluntarios, Álvaro Alaguero, expresó «la satisfacción de haber estado allí, viendo el impacto positivo de nuestro trabajo y comprobando que ayudar a los demás siempre merece la pena». Además, recordó con emoción que «una ciudadana nos dijo: 'Ahora sí, esta es mi calle', y te quedas con la emoción de saber que tu esfuerzo y tu tiempo han servido para mejorar la vida de otras personas».

El homenaje, presidido por la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, sirvió para poner en valor la solidaridad y coordinación entre comunidades durante una emergencia sin precedentes.