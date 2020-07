Primeros problemas de agua en la provincia de Salamanca por el aumento de piscinas y vecinos

La llegada de la intensa ola de calor y la presencia de muchos más vecinos en los municipios de la provincia, al haber optado muchas familias por no salir de vacaciones como hacían otros años a las playas, e incluso haber recibido a veraneantes que han abierto sus segundas residencias, hace que el abastecimiento de agua potable en algunas localidades haya generado los primeros problemas por este incremento en el consumo.

El consumo creciente de agua potable se debe a la presencia de más vecinos al prescindir de las salidas vacacionales

Esta situación, que se extiende por municipios de todas las comarcas, preocupa especialmente en localidades como Frades de la Sierra o Puerto de Béjar. En estos municipios, además de recibir estos días a más población, se calculaba que la permanencia de este aluvión de visitantes o veraneantes no se va a limitar a quince días, como en años anteriores, sino que serán estancias superiores a un mes de duración.

Doñinos de Salamanca ha visto como se vaciaba el depósito ubicado junto al parque de La Hormiga, un aljibe que abastece a la mitad de la población de la localidad. El excesivo consumo por parte de los vecinos, como asegura el alcalde Manuel Hernández, se debe al “incremento de llenado de piscinas y el riego de jardines particulares, además del consumo diario, que algunos días llega a duplicarse”. En este sentido, el primer edil apela a la responsabilidad y hace un llamamiento a los ciudadanos para que hagan un uso controlado del agua por el bien de todos. Para ello, ha iniciado las primeras medidas para evitar que se vuelvan a producir cortes de agua, por lo que durante dos días dejará de regar los jardines municipales para ayudar a completar el llenado y recuperar la presión. No obstante, no descarta seguir tomando medidas de mayor control. La solución llegará una vez que se construya un nuevo depósito, que el primer edil confía en que sea pronto, ya que es uno de los proyectos que han incluido en la subvención del Plan de Sequía que concede la Diputación. De esta manera, el Consistorio podría “mitigar el problema”, ya que se podrían activar otros sondeos para distribuir el agua a través de más depósitos y así no depender la mitad del pueblo de una sola conexión.