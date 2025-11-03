Primeros pasos para declarar Bien de Interés Cultural a la tradición de levantar el pino Las Cortes aprobaron por unanimidad esta propuesta para toda la comunidad autónoma y pedirán a la Junta que dé inicio al proceso

D. Sánchez / S. Dorado Ciudad Rodrigo Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:10

Las Cortes de Castilla y León han aprobado por la unanimidad en la comisión de cultura la propuesta socialista para que la tradición de levantar el pino sea catalogada como Bien de Interés Cultural y, por tanto, instar a la Junta a iniciar el procedimiento para ello.

En la propuesta se defiende que esta es una de las tradiciones populares extendida por España y muy arraigada en el medio rural de todas las provincias de Castilla y León como es la de poner, izar, plantar, pingar o levantar «el mayo», «pino», «la viga» o «la cucaña», en función de la localización geográfica de cada municipio. Esta petición abarcaría, por tanto, a todas las localidades de Castilla y León que mantengan viva esta particular tradición. Aunque cada una tiene sus propias peculiaridades, el escrito manifiesta que todas tienen un nexo común: un árbol que, tras ser talado y limpiado de ramas, se traslada hasta el casco urbano donde se iza para posteriormente ser trepado por los mozos del pueblo.

En la provincia de Salamanca, son muchas las localidades que mantienen esta tradición como es el caso de Martiago en fiestas de septiembre en honor al Cristo de los Remedios, Monsagro también en septiembre, El Payo, Villasrubias o El Sahúgo.

Otros municipios del resto de la provincia de Salamanca celebran fiestas con levantamiento de un pino, y tienen también a Los Quintos como protagonistas, como es el caso de Castellanos de Moriscos, que recuperó esta tradición el pasado año. «Plantar el mayo» es como denominan en Villares de la Reina esta, costumbre, también rescatada del olvido en los últimos años.

La localidad de Juzbado también levanta un árbol, aunque en este caso se trata de un chopo, el cual se coloca en la entrada del pueblo. Otros pueblos como Topas, Garcihernández y Encinas de Arriba también colocan el denominado «mayo».

Esta tradición también tiene su eco en el sur de la provincia, como es el caso de Lagunilla, se coloca el conocido como pincollo, de cara al Carnaval de los quintos. En Los Santos, los quintos colocan la picota en la ermita en la víspera del Lunes de Aguas, donde se celebra con la romería de la Virgen del Gozo. En el caso de San Esteban de la Sierra se instala un castaño, conocido como «el castillo», en la plaza de la iglesia en la víspera del Cristo en septiembre.