«Mi primera guitarra la tuve con 10 años como un regalo de Reyes, desde entonces no he parado»

Miguel Ángel, o Michel Núñez García, es una de esas personas que forman parte de la historia viva de Peñaranda de Bracamonte. Es el director de la Escuela Municipal de Música desde su fundación en la década de los noventa y profesor de guitarra en la ciudad desde antes. El próximo 2 de diciembre, a sus 66 años y ocho meses, se jubilará, dejando una huella destacada en la ciudad.

¿Háblenos un poco de su paso por Peñaranda de Bracamonte?

Empecé como profesor de guitarra en el año 1989, cuando no era escuela como tal. Venía dos días por semana y, con el aumento de alumnos, mi presencia se fue ampliando. A raíz de la Ley del 92 para la creación de escuelas municipales de música, se decidió la adscripción a lo que era el Ministerio de Educación, equivalente a la actual Consejería de Educación. En ese momento surgió una proliferación bastante fuerte en toda España de escuelas municipales de música, con el objetivo de que todo el mundo pudiera estudiar música en núcleos pequeños o ciudades de entorno a 5.000 habitantes. Estaban destinadas a enseñar a personas que tuvieran un fin no necesariamente profesional, sino amateur.

¿Qué vinculación tenía antes con Peñaranda de Bracamonte?

Tuve una tía que fue maestra y un tío carnal que vivieron allí. Vine porque me fueron a buscar para impartir cursos de guitarra.

¿Cómo llegó al mundo de la música?

Mi primera guitarra la tuve a los diez años, como regalo de Reyes; desde entonces no he parado. Luego entré en el colegio de los Salesianos, donde había un cura que nos invitó a participar tocando en actividades escolares. Abrimos una puerta y nos encontramos con una batería, dos guitarras y un teclado, y recuerdo que no salíamos del colegio hasta las nueve de la noche. Empezamos, como mucha gente, en un coro parroquial. Luego pasé al de la iglesia de San Martín. Allí surgió el primer grupo de música profesional que tuve a los 16 años: Usanza. Hacíamos música tradicional sefardí, formamos parte de muchos proyectos con los que ganamos un premio nacional de música, fuimos a la televisión y grabamos discos.

Le dará pena dejar la Escuela.

Me da pena por los compañeros y alumnos, pero son muchos años de enseñanza y trabajo, y uno necesita parar el carro. Es hora de dedicarme a otras tareas relacionadas con la música, como puede ser la creatividad, porque con la enseñanza la dejas de lado; no tienes tiempo, ya que lo dedicas a dar clases.

¿Cómo se define?

Como músico guitarrista, no por tener una titulación, sino porque logras que la música sea parte de lo que manifiestas con el instrumento. Ser músico no sólo es tocar una pieza, sino que le pones tu aire, tu sentimiento, y eso es sentirte más músico que instrumentista.

¿La música le ha ayudado mucho?

Aparte de la satisfacción personal y de la pasión por la música, me ha ayudado a conocer a mucha gente, a formar una familia, a vivir. Digo que tengo un hobby pagado; lo que me gusta es estar rodeado de música.

¿Se transmite ese sentimiento?

El sentimiento es más individual; transmitir sensaciones, sensibilidades y la pasión por la música, lo intentas, pero hay gente que es más receptiva y personas que son menos receptivas. No todo el mundo vale para ser músico, sí para tocar un instrumento. Hay muchas cosas que influyen para ser músico. Yo intento que cada clase sea única, nunca repito una clase, sí los contenidos, pero de una forma distinta.

¿Qué tiene que tener una persona para ser músico?

Una cosa muy clara: la disciplina del trabajo diario, escuchar mucha música y valorar todo tipo de música para poder empaparte de ella. A mí me ha enriquecido escuchar mucha música; no paro de escucharla.

¿Qué tipo de música es la que más le define?

El flamenco, la guitarra clásica y la música brasileña. Hay épocas que me gustan, como la música de principios del siglo XX, 1900, el origen del jazz, el origen del flamenco, el origen de músicos españoles como Granada, Falla, Albéniz, en Francia Debussy o Ravel… toda esa música que es el origen de la música moderna.

¿Qué destacaría de su trayectoria como músico?

Pasé una época con un grupo muy bonito, Cormac. Hicimos una labor tradicional, tocando durante 25 años por España, Portugal, Francia y Alemania. Grabamos discos e hicimos televisión. Estábamos en el candelero de los grupos más contratados a nivel folk. La música tradicional siempre me ha atraído mucho. Hubo una época en que participé colaborando con Ángel Carril y, también satisfactoriamente, en un grupo que se llamó Oeste, con el que grabamos un disco. En 2017 nos dedicamos a recopilar canciones de tradición salmantina y modernizarlas. Nos adelantamos a lo que ahora se lleva de modernizar la música folk.

¿En qué se enfocará cuando deje la Escuela de Música?

Quiero grabar muchos temas que tengo hechos, no con fines de publicar un disco, sino para que todo lo que he hecho quede registrado durante muchos años y que el material que tengo pueda salir a la luz.

¿Qué tipo de música es?

Es guitarra, melodía, acompañamiento, música instrumental: desde tangos flamencos hasta new age o jazz, de todo un poco, como una amalgama.

Hablando de la Escuela Municipal de Música, ¿han pasado muchas personas?

No se puede contabilizar, pero han pasado alumnos que ahora son padres de niños que actualmente vienen a aprender. Mucha gente de aquí ha salido siendo músicos profesionales, intérpretes; algunos han estudiado musicología. De aquí ha salido un alto número de personas que se dedican a la música.