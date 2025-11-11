Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la presentación de la novela por parte de Hugo Escribano en Hervás. PAOLA GARCÍA

Presentación de la novela 'Daniel, el grito de las sombras', del joven escritor Hugo Escribano en Béjar

Será este viernes, 14 de noviembre, a las 19:00 horas, en el salón de actos del convento de San Francisco en una cita abierta al público hasta completar el aforo

TEL

Béjar

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

El joven escritor extremeño Hugo Escribano presentará este viernes en Béjar la segunda edición de su novela, 'Daniel, el grito de las sombras'.

Ese acto tendrá lugar en el convento de San Francisco a partir de las 19:00 horas con presencia del autor extremeño en una presentación abierta al público hasta completar el aforo del salón de actos.

La novela fue presentada en la vecina localidad de Hervás en octubre con un gran éxito y llega a Béjar como exponente de la novela juvenil ya que Hugo Escribano ha logrado agotar la primera edición de esa obra.

El joven escritor aborda temas como el acoso escolar, la culpa, la soledad y la búsqueda de perdón y esperanza, a través de Daniel, su protagonista, que encarna la lucha interior de quienes sufren en silencio, ofreciendo una mirada poética y valiente sobre la superación personal.

