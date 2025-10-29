Premio a la Diputación por su compromiso con los mayores AENOR distingue a Regtsa, el organismo de recaudación, por su atención y sensibilidad

La Diputación de Salamanca, a través de Regtsa, el Organismo Autónomo de Recaudación, ha recibido el distintivo de AENOR -la entidad que evalúa productos y servicios para certificar el cumplimiento de las normas- premiando «la excelencia y el compromiso de la institución provincial con las personas mayores».

Así lo ha anunciado el presidente Javier Iglesias, que ha destacado el valor de un reconocimiento que «avala el trabajo y, sobre todo, el respeto que existe desde Regtsa hacia esa generación que ha construido con esfuerzo la sociedad a la que pertenecemos».

El presidente de la Diputación, acompañado por el diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias, ha insistido en que el premio de AENOR «no es un sello de calidad más, sino la constatación de un modelo integral que pone a las personas mayores en el centro de nuestra acción pública, donde se combina la innovación con la sensibilidad social, la tecnología y la cercanía humana».

En este sentido, Javier Iglesias ha recordado que esta «discriminación positiva» hacia las personas mayores desde Regtsa integra medidas como tener un turno preferente en las oficinas; el acompañamiento personalizado en trámites electrónicos mediante la figura de un Embajador Digital y el asesoramiento jurídico gratuito a través del llamado Defensor de las Personas Mayores.

Esta atención «preferente» incluye también otras acciones, ha continuado enumerando Iglesias, como la evaluación y mejora del sistema a través de un Responsable del Compromiso; la formación específica del personal de atención al público, «para garantizar el trato empático, respetuoso y eficaz», y la adaptación de los espacios con una señalética clara y un sistema de cita sin barreras.

También el diputado Marcos Iglesias ha destacado la «especial sensibilidad» de Regtsa y el premio recibido, «que consolida una forma de entender la administración pública, que necesariamente debe ser cercana, humana y accesible».