Las medidas restrictivas de la Junta no afectan para nada. El consultorio médico permanecerá abierto tal y como lo ha estado a lo largo de las últimas semanas y serán los sanitarios del centro de salud de Miranda del Castañar quienes acudan a atenderlo siempre que las consultas no puedan resolverse por teléfono. Las urgencias se atenderán en Miranda, donde hay dos salas, una para pacientes con COVID y otra para los que no lo tienen.