El PP echa por tierra las mociones del PSOE en un pleno de Diputación tenso y lleno de reproches

Todo hacía presagiar un debate sosegado y calmado después del homenaje dedicado al socialista y concejal de Topas José Antonio Galante Patiño, fallecido esta semana, y refrendado por todos los grupos políticos. Todo un espejismo. Entrados en debate, ya quedó muy claro que el pleno ordinario del mes de octubre de la Diputación de Salamanca iba a ser tenso y un tanto enconado. Y así ha sido. El PP ha echado por tierra las dos mociones presentadas por el PSOE y tan solo ha apoyado la proposición propia, relacionada con el transporte por carretera en la provincia de Salamanca que es competencia del Gobierno central. La portavoz del PP, Pilar Sánchez, señala que el nuevo mapa que plantea el Ministerio de Transportes es «terrible» y supone una «sentencia real a la desconexión», al tiempo que acusa al Gobierno central «de pasar olímpicamente del medio rural». Opiniones que no comparte el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, para quien el PP busca «hacer de una mentira una verdad» y acusa a la Junta de ser la administración que no está haciendo los deberes, al tiempo que reconoce que el nuevo mapa «mejora servicios y horarios», y sentencia que si alguna comunidad no está dispuesta a sumirlo «siempre tiene la posibilidad de que el Ministerio se haga cargo del servicio con idénticas prestaciones a las actuales». Y acusa al PP de «generar alarma, porque les importa muy poco el territorio». Por su parte el diputado no adscrito, Celestino del Teso, modera su intervención y acusa al Gobierno de buscar solo la rentabilidad económica y de romper «la igualdad» de los ciudadanos. La moción fue aprobada.

Y lejos de bajar los decibelios en la tensión, esta se agrava aun más cuando se debate la moción del PSOE sobre el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. La diputada socialista Sara Sánchez acusa al PP de apostar por medidas que van en retroceso de las mujeres, quien fue respondida por la portavoz del Grupo Popular con «perplejidad e indignación como mujer» por el hecho de utilizar el tema del aborto como baza política. «Me produce asco y pena su falta de escrúpulos» y saca a colación el tema de los prostíbulos del PSOE, «pues lo que quieren es tapar con esto sus propias miserias y vergüenzas», apostilla Pilar Sánchez, quien acusa a los socialistas de «manipulación rastrera con el fin de desempolvar miedos pasados». En su réplica, la diputada socialista no quiere entrar en descalificaciones y responde: «No acepto que nadie del PP reparta carnés de feminismo» y expone dos casos reales de mujeres que estuvieron a punto de perder la vida por no encontrar médicos en la sanidad pública para efectuar el aborto. Y es que según recuerda el diputado no adscrito, cuatro de cada cinco abortos se realizan en centro privados. «Porque los centros públicos no quieren», apostilla Sara Sánchez. La moción fue rechazada.

Y entre tanto rifirrafe, llega un poco de calma a la hora de debatir la segunda moción presentada por el PSOE con el fin de crear una línea de ayudas o el incremento del 50% de las subvenciones del plan bienal destinadas a la mejora de las redes locales de abastecimiento y saneamiento de los municipios de la provincia. En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, pide al equipo de Gobierno un esfuerzo económico para implementar estas mejoras, al tiempo que alaba y apoya los programas actuales con los que cuenta la Diputación, «para ayudar a los ayuntamientos con escasa capacidad económica para abordar estas intervenciones». La portavoz del Grupo Popular, Pilar Sánchez, agradece las palabras del diputado socialista, pero se muestra contraria a la moción, que rechazan, por entender que los programas ya en marcha son suficientes, a pesar de reconocer que muchos municipios tienen necesidad de mejorar la red de abastecimiento, «por eso se ha elevado el fondo de los planes provinciales hasta los 30 millones de euros, ya que nuestro objetivo es trabajar para que ningún pueblo se quede atrás». Celestino del Teso también reconoce que no todos los ayuntamientos tienen los recursos suficientes para asumir la parte que les toca (el 20% o 25%) en estos programas de ayudas.

En el capítulo de ruegos y preguntas, el diputado Carlos García Sierra anuncia que la próxima semana habrá una reunión con el resto de formaciones para buscar acelerar el plan de La Ray y ver cómo se puede hacer uso de esos fondos, ante la insistencia mostrada por el PSOE. En materia de carreteras, el socialista Carlos Fernández Chanca pregunta sobre el fin de las obras en la carretera que une Sepulcro Hilario y Cabrillas y que tenían que haber concluido en septiembre. El responsable del área, Jesús María Ortiz, reconoce que el retraso se debe a la empresa y que no descarta emprender las «medidas oportunas» para que finalice la intervención. Y sobre los desprendimientos en el risco de Martiago, Ortiz responde que la licitación de la obra se «hará en breve».