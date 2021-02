Posponen sin fecha la vacunación de personas dependientes en Ciudad Rodrigo

La Junta de Castilla y León pospuso este lunes “sin fecha” el inicio de la vacunación contra la COVID-19 a las personas dependientes de Ciudad Rodrigo, una vacunación que se iba a realizar durante la mañana en las instalaciones del pabellón municipal de Deportes “Eladio Jiménez”.

“No tenemos constancia del motivo de este retraso, porque no se nos ha comunicado, lo único que nos han dicho es que no se podía comenzar”, aseguró ayer el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias Caridad.

Del mismo modo, algunas de las personas incluidas en la vacunación a dependientes en Ciudad Rodrigo aseguraron a LA GACETA que “no se ha recibido ningún aviso de este retraso en la vacunación”, afirmando que “lo único que tenemos es una llamada para decirnos que se va a realizar la vacunación, que se ha incluido a la persona dependiente en el listado y que en breve se nos comunicará el lugar, fecha y horario previsto, pero nada más hasta ahora”.

Una vacunación a personas dependientes que fue comunicada el pasado viernes al alcalde de Ciudad Rodrigo por los responsables del Sacyl en Salamanca, anunciando que se empezaría el lunes “con la previsión de vacunar primeramente a los dependientes que no tuvieran posibilidad de desplazarse en sus propios domicilios para continuar con el resto en el pabellón de deportes municipal que ha puesto a disposición del Sacyl el Consistorio”.

Sin embargo, en ningún momento se ha hecho oficial el número de personas que se beneficiarán de esta vacunación en Ciudad Rodrigo, ni como anunció el alcalde durante cuántas jornadas, previsiblemente y en principio todos los lunes a partir de ayer, “con la posibilidad de ampliarlo a más jornadas durante la semana”, como señaló Marcos Iglesias que asegura que ha solicitado mayor información a las autoridades sanitarias.