Posible vallado de la finca de El Tremedal con riesgo para La Covatilla Los propietarios pedirán la ejecución de la sentencia y podría mermar las pistas de la estación de esquí con tres menos.

Propietarios de la finca de El Tremedal, próximo a La Covatilla, solicitarán a la justicia la ejecución de la sentencia por la que se obliga al Ayuntamiento de Béjar a devolver los terrenos afectados junto a la zona de El Canchal Negro.

Por ello, tienen previsto iniciar las gestiones para obligar a esa ejecución al Consistorio o tomar la iniciativa de vallar la superficie afectada, que dejará a la estación de esquí sin tres pistas naturales en el acceso al tramo de las Cimeras.

Esa fue una de las medidas que anunció ayer el empresario Francisco Montero tras una reunión celebrada en Béjar con motivo del décimo aniversario de la disolución de Gecobesa. Además, Montero tiene previsto abrir la vía penal en el proceso que mantiene la extinta Gecobesa con el Consistorio bejarano tras ser archivadas las tres sentencias anteriores. «Hay datos que nos hacen pensar que podemos abrir la vía penal», afirmó ayer Montero.

Imagen de la reunión con los socios fundadores de Gecobesa.

La reunión contó con la presencia de accionistas y los dos presidentes de la sociedad, Juan José Estévez y Francisco Montero. En su intervención Estévez destacó que Gecobesa fue la única empresa que invirtió dinero para Béjar y mostró la inquietud de ese grupo de inversores «por la situación de deriva en La Covatilla» ya que está «achatarrada» a pesar de los 18 millones de euros que invirtió esa sociedad durante diez años.

Finalmente, defendieron una gestión privada para las instalaciones en detrimento de la gestión municipal. «Debe volver a la privatización para que sea más viable y ágil o una gestión a través de una empresa pública», defendieron.