¿Por qué se ha vuelto tan complicado contratar a una orquesta?

La proximidad del verano, la cercanía de las fiestas de los pueblos y la relajación de las normas sanitarias respecto al coronavirus ha impulsado a los pueblos de la provincia a programar actividades festivas similares a las que podían hacer en 2019. Así lo han hecho ya las localidades que han celebrado la Pascua o los que estos días han organizado sus romerías, San Marcos o el Lunes de Aguas. Sin embargo, muchos de ellos se han encontrado con una realidad derivada también de la crisis: hay menos oferta de grupos porque muchos tuvieron que cerrar tras dos años sin facturar y con ayudas mínimas o inexistentes.

Crece la demanda y hay menos oferta con lo que los representantes se están encontrando con verdaderas dificultades para conseguir grupos acordes a los que se les demanda. Alejandro Nieto es un veterano en estas lides y confirma: “Hay bastantes grupos que se han disuelto. Yo he contado casi hasta 18 con los que solía trabajar y la gente pregunta por los grupos. Cada dos por tres me llama algún ayuntamiento nuevo con los que no trabajaba antes y todos van con la misma idea, que no hay orquestas”. Y es que, señala, “ha habido orquestas grandes que lo han dejado porque no han podido con todo el sistema. El parón de dos años ha llevado al traste a bastante gente. Algunos llevaban años dudando en dejarlo y el covid ha sido el motivo de dejarlo y también los hay que lo han dejado porque no encuentran músicos. Estamos en abril y hay orquestas que siguen buscando músicos y esto, en un estado normal, estaría planificado en septiembre-octubre”. Nieto pone sobre la mesa otra cuestión: el precio, que ha subido. “Las orquestas son más caras no porque haya menos sino por el subidón que ha pegado la vida desde 2019. La Seguridad Social con las altas y bajas, el combustible...”.

En la misma línea habla también Carlos de la Calle: “Tenemos un problema grave porque ahora podemos trabajar, pero no hay material para ello. Para los días principales, los sábados, hay una gran demanda de orquestas y muy poca oferta porque un alto porcentaje ha cerrado o no va a girar y eso en la contratación se nota mucho. Y el tema de los impuestos, la reforma laboral, el gasóil... todo se ha incrementado”.

El mayor problema, asegura, se encuentra sobre todo en las orquestas de gama media: “Hay pueblos que no sé qué llevar porque no encuentro material. Es una franja complicada de cubrir”, señala De la Calle, que calcula en al menos una decena los grupos salmantinos que han desaparecido.