Polémico primer pleno telemático en Ledesma con plante de los concejales del PP

La sesión plenaria del Consistorio de Ledesma, que por primera vez en su historia se celebró en formato telemático, “por prudencia y para evitar juntarnos en estos momentos de nuevos rebrotes de la pandemia”, como señala la alcaldesa, Patricia Martín. La sesión tan sólo contó con la participación del equipo de Gobierno.

Por su parte, el grupo municipal popular justificó su ausencia de la sesión plenaria alegando que no estaban de acuerdo con su realización de forma telemática ya que “no existe un reglamento que regule esta forma de celebración de los plenos”.

Además, según los populares el equipo de Gobierno no ha consensuado con la oposición si convenía o no celebrar así el pleno “máxime cuando durante el estado de alarma hemos celebrado plenos presenciales”, asegura el portavoz José Prieto. El PP ha anunciado que impugnarán la celebración de la sesión, ya que consideran que no cumple con la normativa al no haber reglamento previo para la celebración de plenos telemáticos.

Por su parte, la alcaldesa argumentó que se había puesto a disposición de los ediles de la oposición, que habían comunicado que no disponían de medios informáticos para conectarse a la celebración del pleno, “ordenadores con conexión a internet en la biblioteca municipal y cumpliendo con todas las medidas de seguridad actuales”.

El pleno aprobó que el municipio se sume, a partir del próximo año, a una agrupación territorial transfronteriza que trabaja para el desarrollo de las comarcas limítrofes de Salamanca y Portugal.

Esta luz verde fue el paso previo para poder aprobar que la villa se sume como socio a una cooperativa energética que permite acceder a electricidad a un precio más económico que el que actualmente abona el Consistorio. “Nos ofrecerá electricidad a precio de coste, sin intermediarios”, señala la alcaldesa que también indicó que de esta medida no sólo se podrá beneficiar el Ayuntamiento, “sino también vecinos y empresas que deseen sumarse a ella”.