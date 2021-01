Polémica por la compatibilidad de un concejal de Peñaranda con dedicación exclusiva

Los votos a favor del PSOE, PEC y Cs sirvieron para aprobar la compatibilidad solicitada por el concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde de Peñaranda, Antonio Poveda, que cuenta, además, con dedicación exclusiva en el Consistorio. La compatibilidad para ejercer su labor de autónomo como arquitecto técnico es para otros municipios, excluyendo Peñaranda, y sus trabajos requerirán la aprobación del pleno peñarandino.

El Grupo Popular, que fue precisamente el que destapó el asunto después de que Antonio Poveda presentara una solicitud para una licencia de obra en nombre de un particular, aclaró no tener nada en contra del edil personalmente pero sí insistió en que el desconocimiento no exime de cumplir la ley y pidió a Poveda renunciar a la exclusividad en caso de que quiera dedicarse a sus otros trabajos.

La portavoz popular, Carmen Familiar, recordó además que al inicio de la legislatura se había subido cerca de un 20 por ciento el sueldo por dicha dedicación exclusiva y que se había cometido una falta muy grave. Familiar se preguntó, además, si “nadie en el equipo de Gobierno, algunos con dilatada experiencia en la vida pública, se ha dado cuenta de esta situación”. “En vez de asumir la responsabilidad buscan otro camino para seguir con la actividad privada fuera del municipio” dijo.

Por su parte, la alcaldesa, Carmen Ávila, defendió que en este caso no había existido ninguna mala intención y que Antonio Poveda presentó al inicio de la legislatura la declaración de bienes y de incompatibilidades explicando que se dedica a la arquitectura técnica.

“La ignorancia no exime de la culpa y se trata de corregir una situación que no está bien y enmendar la falta. La ocupación primordial del concejal es la de ser concejal con dedicación exclusiva y los trabajos de su labor profesional se han hecho en contadas ocasiones y ha presentado el correspondiente IRPF”, señaló.