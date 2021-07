Polémica por el traslado de actividades taurinas de Salamaq a La Glorieta por la pandemia

También el diputado no adscrito protestó en su intervención por el “inconveniente” de llevar la programación taurina a la plaza de toros de Salamanca “por mucha cesión gratuita que haya sido”, afirmó José Francisco Bautista.

Ciudadanos aprovechó el pleno de la Diputación para proponer “mejoras” en la Feria Salamaq2021 “en un año donde merece un nuevo impulso y no quedarse anclada ni ser un calco de las ediciones pasadas”, defendió el diputado Jesús Luis de San Antonio, antes de pedir la creación de un espacio de empresas especializadas en innovaciones tecnológicas, otro centrado en la sanidad animal, y una jornada para profesionales.

Otra de las mociones en apoyo del sector primario de la provincia fue la que planteó José Francisco Bautista “para establecer una línea de ayudas para las almazaras y otra para los productores salmantinos que contribuyan a paliar en parte los gastos de transformación de al menos 6 céntimos por kilo de aceituna”.

Aunque el PP se mostró sensible a la petición realizada, el diputado delegado de Agricultura y Ganadería explicó que la institución provincial no tiene competencia para dar este tipo de ayudas y que el problema de fondo “está al final en la falta de vocación de los jóvenes que no se incorporan a estos sectores”, tal y como reconoció Julián Barrera.

También el grupo socialista se mostró a favor de apoyar a la aceituna y puso como ejemplo a la Provenza italiana: “Allí tienen un producto que se lo quitan de las manos”, afirmó su portavoz Fernando Rubio, que insistió en el potencial que tiene el sector en la provincia. “Puede ser un importante nicho de desarrollo y por eso los productores salmantinos no pueden estar solos”.

El debate finalizó con la retirada de la moción a cambio de mantener una reunión con las almazaras de Salamanca, los productores, “y todos los grupos políticos representados”, apostilló Bautista.