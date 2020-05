Polémica entre la Subdelegación y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por el mercado hortelano de los martes

La Subdelegación del Gobierno en Salamanca, que preside Encarnación Pérez, ha contestado negativamente a la solicitud de autorización remitida por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para permitir la instalación del tradicional mercado hortelano de los martes.

“Estamos muy interesados en que, con las condiciones de seguridad adecuadas y manteniendo las distancias necesarias, los puestos del mercado puedan volverse a instalarse al menos en el 99% que son la parte de alimentación”, destacó el alcalde, Marcos Iglesias Caridad.

La solicitud del Ayuntamiento supone “darle a los puestos de los martes el mismo tratamiento que un Mercado de Abastos, no un mercadillo de venta ambulante”, señaló Marcos Iglesias.

Un mercado que desde hace siglos se viene instalando en la plazuela del Buen Alcalde para que los agricultores de la vega del río Águeda puedan vender sus productos, un espacio que cuenta con la suficiente superficie para conseguir el distanciamiento social.

Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno ha denegado la petición alegando que “el decreto no hace referencia particular a esta modalidad de venta” y que en Miróbriga no concurre la circunstancia de no contar con comercios de alimentación.