Polémica entre Béjar y la Junta por el retraso en las ayudas hoteleras

El sector hostelero bejarano espera aún las ayudas comprometidas por el Ayuntamiento de la ciudad el pasado mes de septiembre para ayudarles a paliar los efectos de las restricciones sanitarias y los cierres por la pandemia del coronavirus.

Fue el 17 de septiembre cuando el equipo de Gobierno socialista presentó una nueva línea de ayudas destinada específicamente al acondicionamiento de las terrazas para que los hosteleros pudieran mantener la actividad en los meses fríos. La alcaldesa, María Elena Martín, presentaba una medida dotada con 15.000 euros que se repartirían en función de la inversión para adaptar sus terrazas con cerramientos, cubiertas y calefacción.

Cuatro meses después, las ayudas aún no han llegado a los hosteleros porque, según ha asegurado la alcaldesa a LA GACETA, “la Junta de Castilla y León no nos ha respondido” al permiso que el Consistorio debe solicitar cuando quiere ejercer una competencia que no es propia. Por este motivo, Martín afirma que “aunque están ahí todas las solicitudes, no hemos podido hacer nada”.

Preguntada la Junta de Castilla y León por la autorización para que lleguen las ayudas a los hosteleros, la Consejería de Economía ha confirmado a este periódico que el Consistorio solicitó permiso y que fue concedido el pasado mes de noviembre por lo que tiene vía libre para conceder las ayudas para las terrazas.

Al margen de esta situación, el sector hostelero de Béjar vive unos momentos complicados por el tercer cierre aprobado por la Junta de Castilla y León en una medida que no entienden. “Estamos pagando justos por pecadores y todo ello después de la inversión para evitar contagios”, denunciaba ayer un hostelero.

En cuanto a las ayudas institucionales, varios empresarios bejaranos aseguran haber recibido la subvención aprobada en los primeros meses de la pandemia para afrontar el confinamiento. Las ayudas concedidas rondan los 900 euros y ya están entregadas a los peticionarios.

Además, existe división de opiniones en cuanto al acondicionamiento de las terrazas. Sin querer dar su nombre, los hosteleros consultados confirman no haber recibido ayudas y aseguran que los 15.000 euros aprobados son insuficientes. “He invertido más de 21.000 euros en preparar la terraza y ahora el Ayuntamiento me pone problemas porque debe estar abierta”, afirma uno de ellos.

Otros hosteleros con negocios en la ciudad textil han decidido no realizar inversiones en las terrazas: “El tercer cierre de la hostelería me ha hecho coger miedo y como no sé lo que va a pasar prefiero esperar para invertir en preparar mi terraza”, confirma otro. Así las cosas, el sector hostelero de Béjar sobrevive a este nuevo cierre en una situación que, afirman, les está afectando psicológicamente por la incertidumbre, igual que al resto de sus compañeros de la provincia.