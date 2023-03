Piden una dispensa de abstinencia para celebrar con embutido la ‘Operación Bocata’ en viernes

Estamos en tiempo de Cuaresma, ese periodo que va desde el Miércoles de Ceniza hasta que finaliza la Semana Santa en el que la Iglesia pide a sus fieles que se abstengan de comer carne los viernes aunque ofrece una salida ante situaciones especiales: la dispensa.

En este caso se encuentra la delegación mirobrigense de Manos Unidas, que celebra el próximo día 10, viernes, su tradicional “Operación Bocata”. “Aunque también colaboran adultos, la mayor parte de los participantes son escolares y por este motivo la cita se viene realizando un viernes, tras hablar con los centros y los padres y ver que es el mejor día, ya que tiene a favor tanto el horario como que al ser al final de la semana ya no hay tantas actividades extraescolares”, afirmó ayer la delegada de Manos Unidas en Ciudad Rodrigo, Ana Lucas.

Al mantenerse la cita en viernes, y estar dentro del periodo de Cuaresma, desde la delegación de Manos Unidas se ha solicitado al obispo de la Diócesis Civitatense que conceda una dispensa en la obligatoriedad de guardar abstinencia, “algo que ya hemos hecho en otras ocasiones y con anteriores prelados sin que haya habido ningún problema, como en esta ocasión en la que aunque todavía no tenemos el documento de la dispensa, ya sabemos que se va a conceder”, señaló Ana Lucas.

De esta forma, Manos Unidas podrá celebrar con normalidad el regreso de la “Operación Bocata” que no se convocó en los tres últimos años, desde que en 2020 tuviera que suspenderse por la declaración de la pandemia y el consiguiente confinamiento de la población, en este mismo mes de marzo.

Una vez que se cuente con la dispensa solicitada, Manos Unidas mantendrá el habitual “menú” de la “Operación Bocata”, que además de los bocadillos de tortilla de patatas, el más demandado, incluirá otros de embutido y para aquellas personas que aun con dispensa prefieran no saltarse el precepto, se ofrecerán como en años anteriores bocadillos de sardinas.

Como contraprestación por la posibilidad de romper la abstinencia de comer carne un viernes de la Cuaresma, “el obispo suele pedir a los fieles que realicen algún tipo de donativo a los más necesitados y dediquen un tiempo a la oración”, afirmó la delegada de Manos Unidas.

La solicitud de Manos Unidas para su “Operación Bocata” es la única dispensa registrada hasta el momento en la provincia de Salamanca, “ya que en la capital lo hacen en jueves y, por lo tanto, no lo necesitan”, explicó Ana Lucas.

Pero no es la única situación de este tipo que se da en esta Cuaresma, ya que esta misma dispensa se ha dado para la celebración de una multitudinaria alubiada en el País Vasco o para la no menos multitudinaria celebración de las Fallas en Valencia, donde el arzobispo, Enrique Benavent, ha dispensado del precepto de abstinencia de comer carne el próximo día 17, viernes, “en atención a las fiestas populares que en la ciudad y en numerosas poblaciones de la Archidiócesis se celebran en honor del Patriarca San José”, una dispensa que se extiende “a todos los fieles de la Archidiócesis y a cuantos, no perteneciendo a la misma, se encuentren en ella por cualquier motivo”.

Con la dispensa de abstinencia de comer carne un viernes de Cuaresma, Manos Unidas volverá a llenar la céntrica plazuela del Buen Alcalde de Ciudad Rodrigo el próximo día 10 con su tradicional “Operación Bocata”, que este año se celebra bajo el lema “Frenar la desigualdad está en tus manos” y para la que ya se pueden adquirir los tiques para los bocadillos solidarios en parroquias, centros escolares y a través de internet en tusentradas.net.