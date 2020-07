¿Persecución política en Béjar? El PP dice que sí contra el capataz de obras del Ayuntamiento

El PP de Béjar denunció ayer la existencia de un nuevo caso de persecución política por parte de PSOE en la figura del exconcejal de Urbanismo, Alejandro Romero, quien ejerce como capataz en el Ayuntamiento de Béjar desde hace 24 años.

Según afirmó ayer el portavoz del PP, Alejo Riñones, la alcaldesa, María Elena Martín, convocará la plaza de capataz junto con la de aparejador, por jubilación del funcionario que ejerce esas funciones.

Para Riñones, la plaza que ocupa Alejandro Romero está consolidada ya que lleva 24 años ejerciendo como capataz, pero denunció que “está siendo humillado y acosado” y, por ello, el PP en la provincia de Salamanca “está a muerte por él”. A mayores, el portavoz popular aseguró ayer que “el único pecado que ha cometido Romero es presentarse hace ocho años en las listas del PP, pero no es afiliado” y habló de “odio al PP” por parte de la alcaldesa en un caso que “ya está en manos de los sindicatos”. Además, Alejo Riñones aseguró que Romero sufre “persecución política y sectarismo ideológico” como otros empleados municipales ya despedidos, incluido el trabajador del centro de ocio que denunció y ganó hasta en dos ocasiones el proceso judicial por despido improcedente.

Ante esta situación y para evitar agravios comparativos, Riñones pidió al equipo de Gobierno que convoque todas las plazas vacantes del Ayuntamiento ocupadas por trabajadores sin plaza y no únicamente la de Alejandro Romero. En este sentido, fue a más y aseguró que “casos como estos dan ganas de vomitar y son dignos de otras épocas”, afirmó Riñones, para añadir que “como alcalde, nunca he despedido a nadie por ideología ni he quitado complementos” como pudiera ser el caso de Romero.

Aclaración de la alcaldesa. La alcaldesa, María Elena Martín, descartó ayer persecución política en el caso de Alejandro Romero y habló de reestructuración del departamento de Urbanismo y Obras, que ella misma dirige, por jubilación del aparejador. De hecho, la convocatoria de la plaza vacante exigirá titulación específica para asumir las tareas de encargado de obras y, a mayores, asesoría técnica.