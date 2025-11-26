Pereña de la Ribera destina 72.800 euros a mejoras en la residencia municipal Nuevos sistemas de seguridad, entre los avances gracias a fondos propios y provinciales

S. Dorado Pereña de la Ribera Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:36

El Ayuntamiento de Pereña ha destinado este año a la residencia municipal de mayores más de 72.800 euros, de los cuales, 37.000 euros proceden de fondos propios de recursos propios, y más de 35.000 corresponden a los Planes Provinciales de la Diputación de la Salamanca.

Las labores se han centrado en la reforma y actualización de las alarmas y llamadores de urgencia de las habitaciones. Además, se ha instalado un sistema de control de errantes para detectar la salida de usuarios con importante deterioro cognitivo, lo que se ha traducido en un coste próximo a los 12.000 euros.

De igual manera, acaba de finalizar recientemente la reforma y sustitución de todos los frentes y puertas de armario de las habitaciones por un importe cercano a los 11.400 euros, así como la sustitución de la cocina industrial, lo que ha supuesto un gasto de 5.100 euros.

Entre otras cosas, se ha procedido a la adquisición de una nueva grúa y camas de cota 0 para usuarios con riesgo de caída, por importe de 6.500 euros. Las inversiones se completan con las obras que actualmente se están desarrollando para dotar a la residencia de un sistema de aerotermia por unos 35.500 euros, lo que hará disminuir considerablemente el consumo de gasóleo de calefacción. La residencia tiene ahora mismo 17 empleados y capacidad para 29 usuarios.