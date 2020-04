Peregrinos atrapados en Salamanca por el COVID-19

El albergue de peregrinos de Fuenterroble de Salvatierra se encuentra en la casa parroquial de la localidad, donde el padre Blas Rodríguez ha llevado a cabo una importante labor de promoción del Camino de Santiago Mozárabe y de la Vía de la Plata. El albergue no para y aún hoy en día, en tiempos de pandemia, sigue abierto para poder acoger a peregrinos que se han visto frenados en medio de sus rutas por culpa del coronavirus. El caso de Edoardo, natural de Roma, es uno de ellos. Llegó el 13 de marzo para quedarse una noche y lleva ya más de un mes. Aquel día, la situación no le aconsejaba seguir camino hacia el norte y regresar a Italia era ya imposible por las restricciones en los vuelos. Tuvo que quedarse en Fuenterroble, donde lleva más de un mes junto con once personas más.

Hasta el sábado hubo cuatro residentes más, cuatro niños de origen nigeriano cuya madre vive en Valencia y que estaban en el colegio de Armenteros hasta que se decretó el cierre de los colegios. El padre Blas se los trajo al albergue hasta que su madre ha podido recogerlos y regresar con ellos a casa.

El padre Blas explica que ahora son “doce en el albergue entre voluntarios y allegados que se han ido quedando. Algunos estaban como voluntarios y se iban ya a marchar y otros tomaban el relevo, pero también otros a los que les llegaron las restricciones estando aquí y tenían problemas para conectar con su país, como Italia o Estados Unidos. Pensando que iban a ser quince días, se quedaron y, desde entonces, hemos ido adaptándonos a la situación lo mejor que hemos podido. Cada uno participando y colaborando en lo que más le gusta y lo que mejor hace: la comida, la limpieza, preparar artilugios para los carros, pintar o labores de fontanería y electricidad. Cada uno en la medida que quiera y, con total libertad, esté dispuesto a colaborar, colabora, y el que no, pues no pasa nada, que disfrute de este tiempo de sosiego, de paz y de silencio, que es un buen momento para cultivar el interior”.

“Cuando las fronteras estén abiertas, reiniciaré mi viaje”

Peter es un arquitecto holandés que lleva más de un año vinculado a Fuenterroble de Salvatierra. Llegó procedente del norte de España con el objetivo de llevar a cabo su proyecto “Noble art of cycling” hacia África. Su destino final es llegar a Sudáfrica con su bici, pero hay mucha incertidumbre tanto por el coronavirus como por la situación política de muchos de los países por los que quiere viajar.

Tras llegar a Fuenterroble, permaneció más de lo previsto allí porque le permitía reforzar sus conocimientos del idioma y, de paso, colaboraba pintando los carros del padre Blas. Su idea es retomar el proyecto, que implica dibujar a lo largo de su recorrido y vender sus obras. Parte de los fondos van a las entidades “War Child” y “Animal Aid”, que necesitan el dinero para hacer del mundo un lugar mejor”.

La idea es que “cuando las fronteras estén abiertas, reiniciaré mi viaje. Si no puedo ir tan lejos no pasa nada. No estoy tan obsesionado y puedo improvisar. De hecho, quedarme en Fuenterroble un año no era mi idea pero, además, el coronavirus lo cambia todo. La gente está bloqueada sin poder ir a su país, pero aquí tenemos jardín, mucho espacio, posibilidad de hablar con gente y se está bien”.

“Blas me ha acogido y estoy ayudando”

Mario Schiano es italiano y llegó a Fuenterroble en octubre del año pasado. Permaneció allí tres meses y después se marchó a Asturias para trabajar. Fue contratado en un restaurante que abrió una semana antes del decreto del estado de alarma. Según explica Mario, “no tuve tiempo ni de conseguir una casa, por eso yo iba a ir al sur, pero me vine aquí que era lo más próximo y seguro. Blas, como siempre, me ha acogido y yo ayudo aprovechando todo lo que se puede hacer y cuando todo esto pase, ya veremos”.

Cree que será difícil regresar al restaurante en Asturias porque será de lo último que se abra en España y, como nuevo establecimiento, tendrá dificultades para arrancar “y no sé lo que pasará”. Por eso, Mario, que tampoco pudo regresar a su país en el momento del inicio del estado de alarma, tendrá que buscar otras cosas. Él está dispuesto a trabajar en lo que sea; es peregrino y tiene ese espíritu que le permite adaptarse a las adversidades y circunstancias difíciles. Mientras llega ese momento, ayuda en la casa parroquial con elementos de los carros del padre Blas, conversa con su compatriota Edoardo o lee.