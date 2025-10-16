Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrada al municipio de Peralejos de Abajo D. S.

Peralejos de Abajo apuesta por la formación online para luchar contra la despoblación

El Consistorio ha solicitado dos 'Aulas Mentor' para dos espacios del municipio

D. Sánchez

Peralejos de Abajo

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:58

El Ayuntamiento de la localidad de Peralejos de Abajo ha solicitado al Ministerio de Educación la concesión de dos 'Aulas Mentor', una formación oficial con un enfoque semipresencial, para aumentar los servicios y ser una herramienta más en la lucha contra la despoblación.

El alcalde, Alfonso Castilla, señala que el Consistorio ha solicitado una subvención «a través de la cual se acondicionarían dos espacios para habilitarlos para los diferentes cursos. La idea inicial es ubicar una de ellas en lo que es la Escuela y la otra en la parte baja de la Casa Consistorial». Esta primera parte del proceso conllevaría la renovación de los espacios, el alquiler del material informático necesario, así como las telecomunicaciones precisas para el desarrollo de estas formaciones por medio de la conexión a internet.

Castilla recalca que «estamos aún en el primer paso, que es la solicitud de esta ayuda para las infraestructuras de las aulas» y que, posteriormente, vendría el segundo paso, que sería poner en marcha dichas aulas. «Eso sería en el segundo año; es decir, si recibimos el visto bueno, este curso se destinaría a las obras necesarias y, al siguiente, se contrataría al coordinador que sería necesario para el buen funcionamiento de las aulas». Una de las peculiaridades de esta formación es que, aunque las clases se desarrollan en línea, los exámenes sí tienen la obligatoriedad de ser presenciales. «Por eso es necesario un coordinador. Además, hay otra cosa interesante, y es que los alumnos pueden hacer el examen en cualquier localidad que esté adscrita a este programa; por ejemplo, podría venir gente de Valladolid a examinarse aquí», apunta el regidor municipal.

El Consistorio está a la espera de confirmar la llegada de estas formaciones, «que serían abiertas a toda la población, sin límite de edad», y cuyos certificados «son una titulación oficial. Existe una gran variedad de cursos, que luego habría que ver cuáles pueden interesar más», comenta Alfonso Castilla. El programa 'Aula Mentor' abarca desde formación en administración y gestión hasta ramas como hostelería, imagen y sonido, servicios socioculturales o competencias lingüísticas.

Alfonso Castilla destaca que «este tipo de propuestas dan vida al pueblo» y espera recibir el visto bueno del Ministerio de Educación para comenzar esta apuesta formativa.

