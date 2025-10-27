Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrada al cementerio de Peñaranda. J.H.

Peñaranda tendrá rezo y procesión el día de los difuntos en el cementerio

La parroquia ha dado a conocer los horarios de cultos por Todos los Santos

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:39

El rezo del rosario y procesión en el cementerio de Peñaranda de Bracamonte organizados por la Hermandad de Cofradías será el domingo, 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos a las 17:00 horas según se puede leer en el programa hecho público por la Parroquia de San Miguel Arcángel.

Los cultos comenzarán el viernes, 31 de octubre con el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas y eucaristía a las 20:00 horas. El sábado, día de Todos los Santos la misa será a las 13:00 horas en la iglesia parroquial y a las 17:00 horas habrá una oración por los difuntos en el cementerio.

Como es tradicional en la ciudad tras la festividad de todos los Santos y Fieles Difuntos se celebrará el novenario por los difuntos en la parroquia. A partir del día 4, habrá rosario y novena a las 19:30 horas y eucaristía a las 20:00 horas durante nueve días.

