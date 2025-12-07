Peñaranda recuerda al sacerdote Agustín Martínez Soler El homenaje se produjo en la plaza de su mismo nombre por parte de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa

Miembros de las cofradías durante el recuerdo a Agustín Martínez Soler.

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:23

Peñaranda recordó al sacerdote Agustín Martínez Soler en el 58 aniversario de su fallecimiento.

Responsables de las cofradías y de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa realizaron este viernes su ofrenda floral.

Cada 5 de diciembre la parroquia San Miguel Arcángel de Peñaranda de Bracamonte rinde homenaje a este importante personaje de la historia de la ciudad que da nombre a la plaza del Conjunto Histórico-Artístico más antigua y al que se atribuye la fundación de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa.

Tras la eucaristía celebrada por el sacerdote Lauren Sevillano celebró varias personas participaron en la ofrenda floral ante el busto de Agustín Martínes Soler en su plaza.

La Hermandad de Cofradías invitó a participar en este gesto especialmente las ocho cofradías que forman parte de la Hermandad y añadió que los actos programados estaban abiertos a toda la población peñarandina. «Se trata de un acto simbólico y de respeto hacia la figura de don Agustín, que tanto luchó en favor de la juventud local durante sus años de sacerdocio en esta parroquia», recordaron.