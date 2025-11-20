Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carmen Ávila y Sonsoles Ñúñez. J. H.

Peñaranda conmemorará el 25-N en dos jornadas con actividades encaminadas a sensibilizar y concienciar

A partir de este viernes se pueden recoger las invitaciones para ver la película 'Solo para mí'

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:55

Comenta

Peñaranda conmemorará el 25-N en dos jornadas con actividades encaminadas a sensibilizar y concienciar. «Seguimos trabajando durante todo el año para conseguir esta eliminación de la violencia contra la mujer que tantas muertes está trayendo a manos de sus parejas o exparejas y por supuesto hacer hincapié en la violencia vicaria, que es mayor, lejos de eliminar este día, tenemos que seguir trabajando y luchando para que de una vez se elimine la violencia contra la mujer», ha dicho la alcaldesa, Carmén Ávila, durante la presentación de las actividades que se llevarán a cabo en Peñaranda a través de la concejalía de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

«Tenemos actividades dirigidas a la población y a alumnos del instituto», ha detallado la alcaldesa.

«El objetivo es concienciar, visibilizar e intentar buscar soluciones a esta problemática que va en aumento», ha indicado la edil de Igualdad, Sonsoles Núñez antes de dar a conocer el programa que incluye lectura de manifiestos, teatro, cine y un taller. Se proyectará la película 'Solo para mí' de Valérie Donzelli el martes, 25 de noviembre a las 20:00 horas, cuyas invitaciones se pueden recoger en la recepción del CDS a partir de este viernes.

El programa

Martes, 25

12:00 horas: lectura de manifiesto y participación de la ciudadanía en el templete.

12:30 horas: teatro y debate dirigido al alumnado de educación secundaria. 'Y dale con el cuento', de Popy Vegas, en el teatro del CDS.

20:00 horas: cine 'Sólo para mí', una película de Valérie Donzelli en el teatro Calderón. Las invitaciones se pueden recoger en la recepción del CDS desde el 21 de noviembre, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

Jueves, 27

18:30 horas: 'Nadie se ofrece para ser esclav@', taller de prevención y sensibilización contra la trata impartido por APRAMP. Previamente compartiremos un café. En el Aula 3 del CDS.

