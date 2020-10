El Ayuntamiento creará una nueva ordenanza para la gestión del Punto Limpio ubicado en el polígono industrial

“La ordenanza de residuos será sólo reguladora y no se acompañará del apartado fiscal y crearemos también una ordenanza específica para el punto limpio delimitando hasta dónde puede el Ayuntamiento hacerse cargo ó no de determinados residuos que generan las empresas ya que la gestión de dichos residuos es responsabilidad de las propias empresas”, señaló la alcaldesa. Asimismo el Consistorio peñarandino solucionará las peticiones de un buen número de empresas de la construcción modificando la ordenanza de ocupación de la vía pública por obras para dar la oportunidad de pagar la correspondiente tasa por días y no por semanas como sucedía hasta ahora.

“Queremos beneficiar a los ciudadanos siendo desde el Ayuntamiento sensibles a la situación por la que estamos atravesando y haciendo un esfuerzo importante ya que dejar de percibir determinados impuestos hace huella, también, en las arcas municipales”, reconoció la alcaldesa de la localidad durante su intervención.