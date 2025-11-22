Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las instalaciones del actual consultorio médico de Castellanos. EÑE

Pediatra y enfermera pediátrica, dos días por semana en Castellanos

El municipio estudia sumar una rotonda de acceso a la zona sur del casco urbano

EÑE

Castellanos de Moriscos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

La localidad armuñesa contará a comienzos de 2026 con un pediatra y una enfermera pediátrica que atenderán dos días por semana, una vez se resuelva el concurso de traslados, según informó la regidoraVictoria Manjón en la sesión plenaria. Estos profesionales prestarán sus servicios de forma compartida con Cabrerizos, en lo que supone el primer paso para cubrir las crecientes necesidades sanitarias del municipio, que a futuro también incluirán un cambio de instalaciones.

La reestructuración sanitaria se completará a más largo plazo, cuando se construya el nuevo edificio municipal en la calle Cantarranas y se traslade allí la Casa Consistorial. Entonces, el consultorio podrá trasladarse al actual edificio del Ayuntamiento, liberando espacio para ampliar la guardería municipal.

En la misma sesión plenaria, se aprobó una modificación presupuestaria con tres objetivos: transferir 70.000 euros previstos para la segunda fase de la Ronda de San Isidro a la pavimentación de la calle Ría de Vigo, que se completará con otros 31.000 euros de aportaciones estatales, dotando la obra con un total de 101.000 euros; destinar casi 7.000 euros a la organización del archivo municipal; y aportar 15.000 euros al proyecto de la nueva rotonda de acceso al sur del casco urbano, próxima a la urbanización Mahía y a la estación de servicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  2. 2 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  3. 3 Multa ejemplar por una pintada en Salesas
  4. 4 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas
  5. 5 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  6. 6 La Junta estudia la compra de los dos colegios de la antigua Caja Duero
  7. 7 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  8. 8 Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca
  9. 9 La nieve obliga a usar cadenas en 16 tramos de carreteras de Castilla y León
  10. 10 Lo más barato, el tostón

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pediatra y enfermera pediátrica, dos días por semana en Castellanos

Pediatra y enfermera pediátrica, dos días por semana en Castellanos