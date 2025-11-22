Pediatra y enfermera pediátrica, dos días por semana en Castellanos

EÑE Castellanos de Moriscos Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

La localidad armuñesa contará a comienzos de 2026 con un pediatra y una enfermera pediátrica que atenderán dos días por semana, una vez se resuelva el concurso de traslados, según informó la regidoraVictoria Manjón en la sesión plenaria. Estos profesionales prestarán sus servicios de forma compartida con Cabrerizos, en lo que supone el primer paso para cubrir las crecientes necesidades sanitarias del municipio, que a futuro también incluirán un cambio de instalaciones.

La reestructuración sanitaria se completará a más largo plazo, cuando se construya el nuevo edificio municipal en la calle Cantarranas y se traslade allí la Casa Consistorial. Entonces, el consultorio podrá trasladarse al actual edificio del Ayuntamiento, liberando espacio para ampliar la guardería municipal.

En la misma sesión plenaria, se aprobó una modificación presupuestaria con tres objetivos: transferir 70.000 euros previstos para la segunda fase de la Ronda de San Isidro a la pavimentación de la calle Ría de Vigo, que se completará con otros 31.000 euros de aportaciones estatales, dotando la obra con un total de 101.000 euros; destinar casi 7.000 euros a la organización del archivo municipal; y aportar 15.000 euros al proyecto de la nueva rotonda de acceso al sur del casco urbano, próxima a la urbanización Mahía y a la estación de servicio.