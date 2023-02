Patricia Zamarreño: “Ser alguacililla es vivir el Carnaval del Toro de otro modo”

Este Carnaval Patricia Zamarreño regresa al albero mirobrigense con ilusión, después de que el año pasado la gestación de su segunda hija interrumpiera su ritmo como alguacililla de las fiestas.

¿Le dio pena no ser alguacililla en el último Carnaval? ¿Hay ganas de seguir por mucho tiempo?

—Sí, la verdad es que sí. Mi idea es seguir todo lo posible.

¿Es difícil compaginar esta labor con la vida personal?

—Más durante el Carnaval que los días anteriores, y con las niñas es más complicado. Cuento con la ayuda de mis padres y mi novio.

¿Se vive el Carnaval de una manera muy diferente siendo alguacililla?

—Sí, es muy distinto. No echo en falta vivirlo de otra manera, de hecho el año pasado eché de menos esto. Fui a algunos eventos pero no fue lo mismo.

¿Qué cualidades debe tener un alguacilillo?

—Debe estar dispuesto a vivir el Carnaval de una manera totalmente distinta a como lo viven otros, y tienen que gustarle mucho los caballos y los toros, estar al 100% en la plaza.

¿Qué es lo que más le gusta?

—La reunión de todas las tardes antes de ir con el caballo a la plaza, nos lo pasamos muy bien. Dentro de la plaza, el paseíllo y el poder ver las faenas a pie de plaza. Además ves salir los toros de los toriles, y es una maravilla.

-¿Su familia se contagia de esa vocación, o ellos se la han contagiado?

—Viene por mis abuelos, siempre han estado en la asociación. Después de tantos años, me dicen que por qué no lo dejo, ahora que tengo las niñas. De momento a mi hija mayor le gusta también esto, los toros y los caballos, de hecho me dice que cuándo va a ir a ver los toros. A mi madre le da miedo que me pase algo, así que no suele estar; quitando eso los demás vienen a verme: mi novio, la familia en general.