A un paso de la capital y con todos los servicios que necesitan los mayores

La atención personalizada, el trato cercano y un espacio de calidad para vivir, son los secretos del éxito de Residencial Beleña a la hora de atender a sus residentes. Un centro que cuenta con amplias instalaciones para admitir un gran número de personas con diferentes patologías con estancias permanentes o temporales, ajustadas a la necesidad de cada uno de los residentes.

Las instalaciones con las que cuentan los usuarios de Residencial Beleña son de lo más completas y están ubicadas a muy pocos minutos de la capital con una comunicación ágil por autovía.

Además, disponen de un gimnasio, unidad de convivencia, salas de hidroterapia, biblioteca y cromoterapia, entre otras estancias para los residentes. En estos momentos, el centro está implementando la supresión de las medidas de sujeción, bajo las premisas que indicó la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para contemplar la supresión total y segura de las sujeciones.

Cabe reseñar, que todas las unidades del centro Residencial Beleña tienen un equipo sanitario altamente cualificado: médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas e incluso trabajadora social para ofrecer un servicio personalizado a cada usuario. Disponen de un amplio programa de actividades de ocio y terapia ocupacional para los usuarios. Además son un punto de referencia en la creación de empleo y en la formación, puesto que están acreditados por el Ecyl para impartir certificados de profesionalidad.

Al igual que todos los años le han concedido a Residencial Beleña un curso con certificado de profesionalidad «Atención sociosanitaria a personas en el domicilio», una formación que se impartirá en próximas fechas.