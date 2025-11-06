La pasarela peatonal que construye el Gobierno en Carbajosa, de nuevo en obras un año después El Gobierno señaló, en respuesta a los parlamentarios del PP, que la obra estaría en 2025. El regidor de la localidad espera que el proyecto «sea pronto una realidad» y que «ojalá se acelere la puesta en marcha»

Después de meses de inactividad, las obras de la pasarela peatonal sobre la SA-20, que conectará los polígonos industriales El Montalvo I y El Montalvo III, han vuelto a ponerse en marcha en Carbajosa de la Sagrada. En estos días, los trabajos se centran en la creación de la rampa de acceso, con la colocación de bordillos y el vertido de hormigón, un paso previo imprescindible para poder instalar la pasarela metálica.

En este sentido, el alcalde, Pedro Samuel Martín, se muestra expectante ante el avance de los trabajos y confía en que la actuación no vuelva a detenerse. «Esperamos que la pasarela sea pronto una realidad tras retomarse los trabajos. Es cierto que en las últimas semanas se ha visto poco movimiento y poco personal en la zona, pero ojalá se acelere la puesta en marcha en esta recta final de año», ha explicado el regidor. Asimismo, Martín recuerda que el Ayuntamiento «ha colaborado en todo lo que ha podido con la empresa para facilitar su trabajo, cediéndole terrenos para el depósito de material».

De este modo, la reanudación de los trabajos llega tras más de un año de parón y después de que desde el Gobierno central se haya confirmado que el contrato de la obra sigue vigente. En una respuesta parlamentaria a los representantes del Partido Popular, emitida en el mes de junio, el Ejecutivo señaló que la finalización está prevista para 2025, tras aprobarse un nuevo programa de trabajo que contempla los retrasos y las incidencias registradas durante la fabricación de la estructura metálica.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación europea a través de los fondos Next Generation EU, y cuenta con un presupuesto de 499.454 euros.

Por su parte, desde LA GACETA se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca información actualizada sobre los nuevos plazos de ejecución y estado de la obra, aunque por el momento no se ha recibido respuesta.

La futura pasarela permitirá eliminar el actual cruce semaforizado a nivel de la carretera, mejorando la seguridad de los peatones y la conexión entre los principales polígonos industriales del sur de Salamanca.

Un proyecto marcado por 16 años de reivindicaciones y retrasos

La pasarela peatonal sobre la carretera SA-20, en Carbajosa, acumula una larga historia de reclamaciones, trámites y retrasos que se extiende por más de 16 años. En este sentido, desde el Consistorio llevan reclamando «celeridad» en su ejecución, sobre todo, desde el 2018 cuando el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmó la construcción.

Así, el 9 de junio de 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció oficialmente la adjudicación de las obras para la construcción de la pasarela. Apenas diez días después, el Ministerio formalizó el contrato con la empresa adjudicataria.

El proyecto fue adjudicado por un importe de 499.000 euros e incluía un plazo de ejecución inicial de seis meses. Sin embargo, las obras no comenzaron hasta el 11 de abril de 2024. Pese a que el calendario oficial preveía su finalización en octubre del mismo año, la ejecución se detuvo durante meses y no ha sido hasta el otoño de 2025 cuando se han reanudado los trabajos.