Párroco y vecinos de Valdehijaderos, enfrentados por el cepillo de misa

La gestión de las cuentas de la parroquia de Valdehijaderos parece haber dividido al párroco de la localidad con vecinos de la misma, que recaudan dinero de los cepillos y lampadarios sin ingresarlo en la cuenta de la parroquia porque no se fían.

Así lo explicaba en la localidad Mariló Díaz, que es una de las mujeres que se ha hecho cargo el dinero y que mostraba en la propia iglesia a LA GACETA. “Si quiere, lo ponemos en el juzgado, no queremos dárselo al cura porque no hay cuenta”, señala. Se refiere a que con la llegada del nuevo sacerdote, José Romelio Ramírez, se cambiaron las cuentas de la parroquia y, en contra de lo habitual en el pueblo, no figura nadie en la misma, solo él.

El mayor problema surgió el pasado 29 de agosto con motivo del día grande de la fiesta patronal de San Juan. Ya en aquel momento, los fieles de la localidad habían llamado hasta en tres ocasiones al Obispado de Salamanca para intentar encontrar una solución, explican, “pero lo único que nos dicen es que tengamos paciencia”. Una paciencia que ahora se ha roto por un escrito que acusa a estos vecinos de llevarse el dinero y entrar en la iglesia cuando quieren.

A esta acusación, la señalada, de forma directa, explica que “llaves de la iglesia tienen muchos vecinos y el dinero se guarda en el local del Ayuntamiento y hay ahora mismo 303,50 euros. Más vale que se preocuparan de los 6.000 euros que había en la cuenta. El dinero que hemos recogido está aquí porque la lucha de las mujeres que quedamos en el pueblo es arreglar la iglesia, no quedarnos con el dinero”.

Y es que, ayer mismo, cuando algunos de los vecinos abrieron la puerta de la iglesia a este periódico se encontraron con varios charcos de agua en mitad de los bancos y vieron cómo algunas zonas, como una esquina de la sacristía tiene una grieta que comienza a preocupar. Por eso, aprovechan que el problema ha vuelto a la luz para instar al Obispado de Salamanca a poner una solución al tema de la cuenta de la parroquia y a arreglar la iglesia. “El tejado se arregló hace 29 años y no se ha vuelto a tocar”, termina.

Desde el Obispado se remitió un escrito firmado el 4 de mayo de 2021 por el Canciller Secretario Jesús Terradillos en el que se pone de manifiesto que “José Romelio Ramírez es sacerdote en ejercicio de esta Diócesis y administrador parroquial de Valdehijaderos, que es una parroquia de la Diócesis de Salamanca y, como tal, puede dar de alta, baja cambiar autorizados y administrar indistintamente cartillas y tarjetas bancarias, así como darse de alta y operar a través de internet en dicha cuenta a nombre de la Diócesis-Parroquia de Valdehijaderos”.