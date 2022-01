Otro pueblo salmantino que se queda sin médico

No son los primeros problemas que sufre la localidad en materia sanitaria ya que a finales de 2020 sufrieron directamente la falta de un médico que se suplió a primeros de 2021 con la llegada de un interino. Estuvo poco tiempo porque fue trasladado al centro de salud de Béjar pero se les asignó otro titular. “Se enviaron escritos con reclamaciones quejándonos de que no venía el médico y al final nos lo trajeron. A este de ahora le han operado y llevamos unos tres meses que aquí no viene nadie”, denunciaba ayer la alcaldesa, Tomasa Gil, que convocó a los vecinos de Aldeacipreste y de la pedanía de Valbuena para manifestar su malestar por la falta de servicio presencial desde el pasado otoño.

“Somos cartillas, no personas, así nos tratan”, se queja la alcaldesa de la localidad, Tomasa Gil

Ante los vecinos, Gil señaló que “incluso para una receta nos dicen que se vaya a Lagunilla para firmarla” y, profundizando en el tema de la presencialidad añadió: “Nos dicen que llamemos a Lagunilla y hablemos con la médico que hay allí. Eso es una consulta no presencial porque cómo me van a diagnosticar lo que tengo en la garganta, en los ojos, el oído o dónde sea si no me ven. No es justo y sobre todo para la gente mayor, que necesita muchos más cuidados que nosotros. Es muy triste que gente que ha luchado toda la vida que no tenga los mismos derechos que puede haber en Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Somos cartillas, no personas, así nos tratan, y desde aquí reivindico consulta presencial ya”.

Desde el grupo socialista en la Diputación se aseguró que se va a solicitar una reunión con el delegado de la Junta y con el gerente de Atención Primaria para tratar el problema concreto de Aldeacipreste.