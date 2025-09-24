Obras y proyectos que apuestan por la infancia y el aprendizaje en Castellanos de Moriscos

EÑE / Francisco Martín Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

El Consistorio de Castellanos de Moriscos continúa apostando firmemente por el bienestar y la formación de los más pequeños. Muestra de ello son las recientes mejoras acometidas en el colegio María Moliner, donde se han llevado a cabo importantes obras para adaptar las instalaciones a las necesidades actuales del alumnado y garantizar su seguridad.

Una de las actuaciones más destacadas ha sido la creación de un segundo acceso al centro, que permite la entrada sin barreras arquitectónicas. Esta mejora, financiada por el Consistorio, responde a una demanda histórica y soluciona los problemas de acceso que se venían produciendo durante el curso escolar, mejorando la movilidad y seguridad en los momentos de entrada y salida.

Por otro lado, se ha acondicionado, con ayuda de la Junta, el patio del colegio para crear un espacio más seguro, accesible y agradable para el juego y la convivencia de los escolares. A estas mejoras se suma la instalación de una fuente en el recinto escolar, una iniciativa promovida en el marco del proyecto «Ciudad de los Niños», que refleja el compromiso del Ayuntamiento con la participación infantil y la mejora del entorno educativo desde la mirada de los más jóvenes.

Más de 60 actividades para todos con bailes charros como novedad

Este firme compromiso del Consistorio con la educación se refleja en su ambiciosa programación educativa, cultural y deportiva para el curso 2025-26. Así, ofrece más de 60 actividades dirigidas a todos los públicos, con propuestas que abarcan desde el aprendizaje de idiomas e informática, hasta el desarrollo artístico y la práctica deportiva.

En el ámbito formativo destacan los cursos de inglés, francés, alemán y lengua de signos, así como los talleres de informática y robótica. La Escuela de Música y Danza ofrece clases de canto, instrumento y baile, desde ballet y sevillanas hasta baile moderno y pole dance.

Una de las grandes novedades de este año es la incorporación de bailes charros. Por su parte, la Escuela Creativa incluye talleres de dibujo, pintura, arteterapia, ilustración de cuentos, teatro y fotografía. En el plano deportivo, se ofertan más de quince disciplinas como atletismo, judo, fútbol sala, patinaje, pádel, gimnasia rítmica, yoga, pilates, zumba o entrenamiento funcional, adaptadas a todas las edades.

Además, iniciativas como 'Castellanos Joven', 'Pequeludoteca', 'Kid's Squad', 'Proyecto Siamés' o el 'Club de los Cuentistas' enriquecen más una programación que apuesta por la diversidad y la participación activa. Los interesados tienen hasta el 21 para apuntarse a las actividades, a través de la web www.culturacastellanosdemoriscos.es.

