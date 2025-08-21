Las obleas de Cipérez conquistan la alta cocina con tradición e innovación

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:50 Compartir

Las obleas de Cipérez, conocidas como Pan de Ángel, se han posicionado muy bien en el mercado de la restauración gracias al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). «Cada vez llaman más restaurantes», señalan desde la empresa familiar. Con más de 160 años de historia, este producto salmantino que combina sencillez, tradición y sabor se ha convertido en un ingrediente versátil en la alta cocina, sin renunciar a su esencia original.

Las obleas, elaboradas únicamente con huevo, harina y azúcar, se caracterizan por su fragilidad y delicadeza, lo que las convierte en una base ideal tanto para creaciones dulces como saladas. Este dulce único permite multitud de opciones culinarias y puede llegar a ser un importante ingrediente por su fragilidad y delicadeza. Además de poder degustarse solas, se pueden combinar con chocolates en los postres, helados, o incluso hacer harina de oblea para utilizarla en tartas o bien como elementos decorativos en platos. Desde helados y chocolates hasta elaboraciones más sofisticadas, las posibilidades de este dulce tradicional se multiplican en las manos de restauradores y reposteros.

Destaca la colaboración con el chef con estrella Michelin, Nandu Jubany, quien ha reinventado las obleas negras al utilizarlas como base para crear unas originales galletas al estilo Oreo. «Creamos obleas con nuevos diseños para este tipo de clientes. Nos adaptamos a las necesidades de cada restaurante», destacan los responsables de la empresa.

El éxito de las obleas de Cipérez se basa en una receta heredada durante cuatro generaciones, elaborada con ingredientes naturales y bajo estrictos controles de calidad.

La familia Martín mantiene intacta la tradición, con la misma filosofía que resume un dicho popular: «Comiendo obleas y bebiendo leche fría se llega a los 100 años sin pasar por la enfermería».

La apuesta por la modernización también ha sido clave en su proyección. Inversiones en maquinaria de producción y envasado han permitido dar respuesta a la creciente demanda sin renunciar a la excelencia. Esta combinación de innovación y respeto a los orígenes ha convertido a Pan de Ángel en un producto único, símbolo de tradición y regalo perfecto, que cada vez más restaurantes incorporan en sus propuestas gastronómicas.

Con su delicado sabor y su carácter natural, las obleas de Cipérez demuestran que la sencillez de un producto artesano puede convertirse en protagonista de la alta cocina contemporánea.

Temas

Cipérez