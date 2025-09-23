Objetivo de 2026: llegar a 8.000 vecinos en Villamayor

EÑE Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Villamayor, un municipio en continua expansión, que combina calidad de vida con un crecimiento sostenible y compromiso social, está cerca de alcanzar la cifra de los 8.000 habitante, hoy, censados hay 7.895, lo que demuestra, sin duda, que es un pueblo que cuenta con los servicios y espacios públicos e infraestructuras que hacen que sea unos de los polos de atracción de población con mayor crecimiento de la provincia.

El municipio ha experimentado un notable aumento de población en la última década, fruto de una política urbanística equilibrada y de la inversión constante en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. Todo ello ha convertido a Villamayor en un referente para quienes buscan la tranquilidad de un entorno natural sin renunciar a la cercanía de la ciudad. Villamayor se caracteriza por su ubicación rodeada de espacios naturales y zonas verdes, que favorecen un estilo de vida saludable y en contacto con la naturaleza. Parques, paseos y áreas de esparcimiento familiar convierten el municipio en un lugar idóneo para la vida cotidiana, la práctica deportiva y la convivencia vecinal.

La apuesta constante del Ayuntamiento, por mejorar cada día, lo que puede ofrecer a sus vecinos, impulsa activamente políticas sociales de apoyo a familias, jóvenes y mayores, con programas específicos que fomentan la igualdad de oportunidades, la integración social y el bienestar colectivo. La atención a los mayores, la lucha contra la soledad no deseada y las actividades para la infancia forman parte de su esencia