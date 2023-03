Nuría Fergó ante su concierto en Villares: “recordaré las canciones de mi paso por Operación Triunfo”

Desde que su voz sonase por primera vez en el escenario del mítico programa televisivo Operación Triunfo, no ha dejado de entonar encima de los escenarios de toda España. Nuria Fergó es una de las cantantes que salió de aquel reality que logró alcanzar una estabilidad con lo que mejor sabe hacer: cantar. Actuará en Villares de la Reina con un concierto de piano y voz y sus canciones más conocidas el próximo 11 de marzo.

Nuria, ¿qué valoración hace de sus 20 años encima de los escenarios?

—La verdad es que a nivel profesional me ha ido muy bien y creo que la clave ha sido que siempre he buscado evolucionar y adaptarme a las circunstancias; de este modo, nunca me ha faltado trabajo.

¿Cuál es el secreto para mantenerse siendo valorada y querida?

—Considero que el trabajo ha sido fundamental, no hay secreto. Todo se lo debo a mi público que es el que quiere verme y son ellos los que me mantienen aquí, son un apoyo importantísimo.

No solo ha habido música, ¿con qué se queda?

—Creo que no podría elegir una sola faceta. En general, me encanta mi profesión, no sabría con qué quedarme. Disfruto con cada proyecto nuevo que me sale, es una bendición.

Acaba de hacer incursión en el mundo de los musicales interpretando a Sara Montiel, imagino que todo un reto...

—Pues sí, un reto al que no dudé ni un segundo en decir que sí. Sara fue una mujer con mucha fuerza y no todos los días se dan proyectos tan especiales. Haremos gira por toda España y ojalá surja cruzar el charco.

Antes de comenzar esta aventura, también sacó disco, “Con permiso”, ¿qué lo hace tan especial?

—Fue una promesa a mi madre antes de ser conocida; en casa siempre nos han gustado las rancheras y llegó el momento de grabarlo. Lo sentía en mi corazón y decidí apostar todo por una nueva etapa en mi carrera y creo que es mi disco joya.

Tiene tres colaboraciones en el álbum: Ana Belén, Manu Tenorio y Marina Carmona...

—Sí, quería que fuese especial. Me puse en contacto con ellos y estoy inmensamente agradecida por su generosidad y el resultado final.

Ahora mismo, se encuentra en plena gira y también con el musical ¿cuál es la clave para tener también vida personal?

—¡Una agenda es vital! – dice entre risas -, conciliar trabajo y familia con mi pareja, que es mi principal apoyo y, sobre todo, asignar prioridades.

¿Qué se va a encontrar en el patio de butacas el público de Villares?

—El concierto a piano y voz es muy especial. Hago un recorrido por mis canciones más conocidas y mi paso por OT. Conocerán todas las canciones así que se les pasará el concierto volando, ¡espero! (ríe).

Entiendo que conoce al público salmantino, ¿qué se lleva una andaluza de la gente castellana?

—Su cariño y respeto siempre.

Están siendo meses muy completos para usted, ¿vive una de las mejores etapas de su carrera?

—Sí, con mayúsculas. Estoy cumpliendo sueños trabajados y lo mejor es que aún tengo muchos otros por cumplir. La ilusión es el motor de mi vida en todos los sentidos, así que siempre espero más.