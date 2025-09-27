Nuevos proyectos para atraer población y ofrecer servicios en Castellanos de Moriscos

EÑE Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La espectacular transformación, tanto urbana como poblacional, que ha vivido la localidad armuñesa en los últimos años, que ha llevado al municipio a contar con más de tres mil vecinos, cuenta con nuevos hitos a punto de completarse, y otros que ya se han asentado, a los que se sumarán los nuevos proyectos en los que ya trabaja el Consistorio que preside Victoria Manjón: «Este año se ha ejecutado la obra del tejado del pabellón de deportes para evitar goteras y también está lista la obra de la calle Ría de Vigo. Asimismo, se ha puesto en marcha la llegada del autobús metropolitano hasta la urbanización Mahía».

De los hitos urbanísticos a punto de completarse la regidora destacó, «el cambio de la Plaza Mayor, cuya obra ya casi está lista en su totalidad puesto que falta la plantación de la nueva vegetación. Se necesitaba un ágora acorde al municipio y la nueva se ha hecho con adoquinado, semipeatonal y con un diseño atractivo».

Uno de los siguientes objetivos del Consistorio de Castellanos de Moriscos es la mejora del acceso al casco urbano, algo para lo que trabaja en la puesta en marcha de la llamada Ronda Sur.

«Este nuevo acceso descongestionará el tráfico y una vez hecho nos permitirá arreglar la calle Juan Curto. La nueva entrada estará ubicada entre las parcelas de los desguaces y la gasolinera e incluso se ha previsto que cuente con una nueva rotonda distribuidora de tráfico en la N-620. La rotonca tendrá una entrada común a la urbanización Mahía y a la gasolinera, y otra al del casco urbano», desgranó la primera edil.

En esta mejora para el municipio el primer paso que se dará será el estudio de tráfico para después pasar al diseño, inversión y ejecución de la infraestructura. Más avanzado está el proyecto para el nuevo multiusos en la calle Alameda, cuya licitación se ha previsto que se lleve a cabo en breve. Este edificio municipal permitirá con sus 3 plantas, dotar con un salón de actos a la localidad y espacio para las actividades vecinales.