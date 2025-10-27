Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trabajos de parcheo, este lunes en el puerto de Vallejera. TEL

Nuevos parcheos en la A-66, que no solucionan el mal estado de la Autovía

Las mejoras comienzan esta semana entre el puerto de Vallejera y Nava de Béjar

Vallejera de Riofrío

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:18

Los conductores que circulaban este lunes por la Autovía de la Plata entre Béjar y Guijuelo se encontraron nuevas reducciones de carril en diversos puntos con motivo de las obras de parcheo que se están realizando en la zona después del verano.

De nuevo, se trata de obras que no se informan previamente y que intentan poner una solución al mal estado del firme de la autovía al sur de Salamanca capital, tal y como vienen denunciando los usuarios que circulan por ella de forma habitual.

Las obras comenzaban ayer en el mismo puerto de Vallejera en torno al punto kilométrico 406 y seguían en sentido norte hasta el acceso a Nava de Béjar en el kilómetro 400. Por tanto, se intervino en el desvío a de Sorihuela-Fresnedoso, donde el firme estaba especialmente deteriorado pese a intervenciones anteriores realizadas en fechas relativamente recientes.

Pese a las respuestas parlamentarias que inciden en la idea de mejorar la autovía, no existen por el momento avances al respecto y los conductores siguen sufriendo el mal estado del firme, que se deteriora aún más cada invierno con la llegada de las heladas y la nieve, especialmente, en el entorno del puerto de Vallejera. El Ministerio de Transportes sigue sin responder a las preguntas sobre las mejoras que, a tenor de la intervención de ayer, se realizan de forma parcial y no integral en toda la calzada.

