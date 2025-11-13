Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de alumnos del colegio María Auxiliadora en la clausura del proyecto Tejiendo Raíces en el parque municipal de La Corredera. TEL

Nuevo reconocimiento para el colegio María Auxiliadora de Béjar

Ha resultado doble finalista en los Premios Aprendizaje-Servicio de este año por su apuesta por la innovación educativa.

Béjar

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:08

El colegio María Auxiliadora de Béjar ha resultado doble finalista en los Premios Aprendizaje-Servicio 2025, que tienen como objetivo poner en valor la innovación pedagógica, el compromiso social y la implicación del alumnado en la mejora de su entorno.

Ha participado en dos categorías como son Incorporación al Aprendizaje con el proyecto «La Alegría de Crecer Juntos» y a la de salud y medio ambiente con el proyecto «Una Sola Voz 5.0: Tejiendo un Futuro Sostenible».

Ese centro ha destacado que el doble reconocimiento refuerza su trayectoria educativa tras obtener tres premios nacionales y resultar finalista en otras tres ocasiones.

Fue a finales de septiembre cuando finalizó con éxito el proyecto intergeneracional 'Tejiendo raíces' como una iniciativa innovadora que une aprendizaje y servicio a la comunidad.

Los protagonistas fueron 26 alumnos de 4º de Educación Secundaria junto con integrantes de la asociación María Auxiliadora y de antiguas alumnas salesianas para tejer todos juntos piezas de crochet. Algunas de ellas cubren desde entonces varios árboles existentes en el parque municipal de La Corredera como una forma, además, de proteger el Medio Ambiente.

