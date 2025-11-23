Nuevo mural en Mozárbez para reivindicar la libertad de expresión

EÑE / Francisco Martín Mozárbez Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

La localidad de Mozárbez ha inaugurado este domingo un mural con motivo del programa 'España en libertad, 50 años', organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para conmemorar medio siglo de derechos y libertades. La obra, realizada por el artista Daniel Martín, representa a un grupo de jóvenes manifestándose con pancartas en blanco y la boca tapada, una imagen simbólica que invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión y la participación democrática.

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha presidido el acto y ha destacado que este programa pretende «recordar el proceso que nos ha llevado de ser uno de los países menos desarrollados de Europa a convertirnos en una de las democracias más avanzadas del mundo». Asimismo, López ha subrayado que la iniciativa no responde a «ideologías, sino a la defensa de la democracia», y ha remarcado la necesidad de que los jóvenes comprendan el valor de los derechos conquistados «para construir un futuro más próspero».

El catedrático y director de la Cátedra de Memoria Democrática 'Josefina Cuesta Bustillo', Juan Andrés Blanco Rodríguez, ha ofrecido una explicación histórica sobre el significado de la obra y sobre el papel de la memoria democrática en la sociedad actual. Por su parte, Daniel Martín ha señalado que esta intervención artística «ha sido muy importante, porque pocas veces he tenido la oportunidad de mostrar mis ideas».

La actividad forma parte del programa estatal que incluye 480 propuestas culturales y divulgativas durante noviembre y diciembre en toda España, con actividades coordinadas por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

La provincia de Salamanca tendrá un papel destacado en la conmemoración, con el Centro Documental de la Memoria Histórica como uno de sus referentes. Tras Mozárbez, el mural se inaugurará también el 29 de noviembre en Monleras y el 6 de diciembre en La Alberca.