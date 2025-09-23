Una nueva residencia para el año que viene en Lumbrales

S. DORADO Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Este municipio se presenta como un lugar idóneo en el que vivir, dada la cantidad de servicios de los que dispone. Lumbrales cuenta con el centro de salud, el cuartel de la Guardia Civil, el centro veterinario, Parque de Bomberos...

Además de todo ello, el nuevo equipo de Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para mantener los servicios y hasta dar un impulso a algunos de ellos: es el caso de las residencias, una municipal y otra en construcción, la cual se pondrá en marcha el año que viene.

Cabe destacar en este sentido la importancia de contar con un hogar del jubilado, en el que los mayores realizan un sinfín de actividad, muchas de las cuales están sufragadas por el Consistorio.

Asimismo, este año, las fiestas de verano contaron con un día exclusivamente dirigido a los mayores, con juegos adaptados, una actuación de copla y otras citas lúdicas y culturales.

Otro servicio del que el pueblo se muestra muy orgulloso es la guardería. «Lumbrales no puede comprenderse sin una guardería», asegura Carlos Pedraz, y de hecho, se encuentra completa actualmente, lo que pone de manifiesto la alta demanda.

«La calidad de vida aquí es buenísima, y la gente se queda», manifiesta el regidor. Cabe destacar también el deporte, muy presente en el día a día del municipio, a través del gimnasio, «a la altura de cualquiera de una gran ciudad», matiza. El Ayuntamiento sigue apostado por el gimnasio y el calendario de actividades, que funcionan notablemente.

Pilates, yoga, gimnasia para mayores y muchas más opciones suman atractivo a las instalaciones. Hay también una gran variedad de servicios desde el polideportivo y el frontón, instalaciones en las que poder jugar día y noche, ya que el frontón cuenta con una excelente iluminación. La cultura también fluye desde el Ayuntamiento.