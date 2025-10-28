Nueva imagen del vestíbulo de la Escuela de Ingeniería de Béjar en espera de rehabilitar su salón de actos La Universidad de Salamanca invierte la cifra de 50.000 € en el hall del centro universitario.

El vestíbulo de la Escuela de Ingeniería de Béjar muestra nueva imagen gracias a la rehabilitación realizada por la Universidad de Salamanca en esa zona dentro del proceso de mejora de las instalaciones universitarias en Béjar.

El Estudio salmantino ha destinado la cantidad de 50.000 euros para mejorar la sustitución de la pared de la secretaría por una cristalera, la modificación completa de la conserjería del centro, el cambio del suelo y paredes laterales en el vestíbulo y la sustitución del techo junto con una mejor iluminación.

Las obras ya están terminadas y la mejora es visible como primera zona en la entrada de la Escuela de Ingeniería de la ciudad.

La actuación forma parte del sucesivo plan de modernización de unas instalaciones que, cada año, acogen a un mayor número de estudiantes con previsiones de seguir aumentando ese crecimiento en los próximos cursos académicos.

Queda pendiente, tal y como han confirmado responsables universitarios, la rehabilitación del salón de actos, que luce la misma imagen desde hace décadas. Es una petición trasladada desde el equipo directivo de la Escuela universitaria al gobierno de la Universidad de Salamanca, que se ha comprometido a llevarlo a cabo. Sin embargo, de momento, la mejora carece de fecha por celebrarse allí actos como las clases de la Universidad de la Experiencia.