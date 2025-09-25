Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de la residencia 'San Miguel de Zorita de la Frontera con ampliación al fondo. J.H.
CONTENIDO PATROCINADO

Una nueva fase para mejorar la residencia en Zorita de la Frontera

El Ayuntamiento ha rehabilitado el salón de baile municipal con baños nuevos y tiene entre sus proyectos a futuro, la cubierta del frontón municipal

J.H.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00

El Ayuntamiento de Zorita de la Frontera continúa embarcado en la ampliación y mejora de la residencia municipal e intentará ejecutar una nueva fase si consigue ayuda. Las obras en este edificio de titularidad pública y gestión privada no cesan. Las mejoras que se van a aplicando requieren de mucho tiempo debido a las limitaciones que imponen los presupuestos municipales. Desde hace años trabajan en las obras de ampliación y modernización de este edificio. Las últimas fases llevadas a cabo son los denominados 4º Y 5º desglosados. El siguiente paso será instalar las nuevas calderas de agua caliente propulsadas por gas con el fin de favorecer el bienestar de las personas mayores que viven en este edificio.

Esta es una de las líneas de actuación más inmediatas en las que está embarcado el Ayuntamiento de Zorita de la Frontera.

Recientemente se ha trabajado en la puesta a punto del salón de baile municipal. Este emblemático espacio para el ocio y disfrute de Zorita de la Frontera ha sido objeto de una reforma que ha implicado renovar totalmente el bar del que dispone este espacio. Se han sustituido las puertas y los baños son totalmente nuevos y han sido adaptados. También se ha mejorado la accesibilidad.

Otra de las grandes obras que a futuro quiere llevar a cabo el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zorita de la Frontera será cubrir el frontón municipal.

Bar el chiringuito

El Ayuntamiento de Zorita de la Frontera tiene en funcionamiento a través de gestión privada un moderno bar chiringuito con terraza cubierta y terraza al aire libre situado junto al frontón que hace las veces de espacio de socialización local. Se trata del único establecimiento de hostelería de la localidad. Entre las instalaciones municipales también se encuentra un moderno velatorio municipal. Además el Consistorio cuida de las instalaciones deportivas municipales y de otros espacios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca
  2. 2 Complicado incendio en una nave en Ciudad Rodrigo: seis horas para extinguirlo y un herido trasladado al Hospital en UVI móvil
  3. 3 Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre
  4. 4 Detenido al ser pillado con drogas en el coche tras saltarse un semáforo, no tener la ITV en vigor y dar positivo en drogas
  5. 5 Castilla y León bajo cero: cuatro puntos entre los más fríos de España, uno de ellos en Salamanca
  6. 6 Un incendio en el patio exterior de una vivienda de Villamayor moviliza a los Bomberos
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 24 de septiembre
  8. 8 La Guardia Civil halla sin vida el cuerpo de un anciano desaparecido en Tábara
  9. 9 Las prisas y la falta de salida golpean al precio de la patata
  10. 10 350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una nueva fase para mejorar la residencia en Zorita de la Frontera

Una nueva fase para mejorar la residencia en Zorita de la Frontera