Una nueva fase para mejorar la residencia en Zorita de la Frontera

El Ayuntamiento de Zorita de la Frontera continúa embarcado en la ampliación y mejora de la residencia municipal e intentará ejecutar una nueva fase si consigue ayuda. Las obras en este edificio de titularidad pública y gestión privada no cesan. Las mejoras que se van a aplicando requieren de mucho tiempo debido a las limitaciones que imponen los presupuestos municipales. Desde hace años trabajan en las obras de ampliación y modernización de este edificio. Las últimas fases llevadas a cabo son los denominados 4º Y 5º desglosados. El siguiente paso será instalar las nuevas calderas de agua caliente propulsadas por gas con el fin de favorecer el bienestar de las personas mayores que viven en este edificio.

Esta es una de las líneas de actuación más inmediatas en las que está embarcado el Ayuntamiento de Zorita de la Frontera.

Recientemente se ha trabajado en la puesta a punto del salón de baile municipal. Este emblemático espacio para el ocio y disfrute de Zorita de la Frontera ha sido objeto de una reforma que ha implicado renovar totalmente el bar del que dispone este espacio. Se han sustituido las puertas y los baños son totalmente nuevos y han sido adaptados. También se ha mejorado la accesibilidad.

Otra de las grandes obras que a futuro quiere llevar a cabo el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zorita de la Frontera será cubrir el frontón municipal.

Bar el chiringuito

El Ayuntamiento de Zorita de la Frontera tiene en funcionamiento a través de gestión privada un moderno bar chiringuito con terraza cubierta y terraza al aire libre situado junto al frontón que hace las veces de espacio de socialización local. Se trata del único establecimiento de hostelería de la localidad. Entre las instalaciones municipales también se encuentra un moderno velatorio municipal. Además el Consistorio cuida de las instalaciones deportivas municipales y de otros espacios.