María Jesús Moro, Roberto Martín y Mercedes Martín presentaron la agenda.

Noviembre llega a Guijuelo cargado de actividades culturales

Más de veinte actividades llenan la agenda con propuestas relacionadas con Santa Cecilia, el día de los derechos del niño o el día contra la violencia de género

Guijuelo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:22

La conmemoración del día mundial de los derechos del niño, el día contra la violencia de género y la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música, forman parte destacada de la programación de la agenda cultural del mes de noviembre de Guijuelo, que este lunes se ha presentado presentado en el Ayuntamiento.

La programación cuenta con más de veinte propuestas para todas las edades, que comienzan esta misma semana con las propuestas de «Otoño retoño» para los pequeños de la ludoteca. Mañana se celebrará también una clase gratuita de biodanza en el centro cultural a partir de las siete de la tarde.

El día de los derechos del niño se celebrará con una animación a la lectura en la biblioteca a partir del día 5, con la actividad «Hay una carta para ti», del 10 al 14 en el centro cultural, y con el espectáculo de magia «Magia en familia, el día 20 a cargo de Mago Oski.

En cuanto a Santa Cecilia, la actividad comenzará con un homenaje a los músicos más cercanos, del 17 al 21, y con un taller de carpetas musicales para alumnos de la escuela municipal y el publico en general, el día 21 de 17:30 a 18:30. Del 24 al 28 habrá nuevas actividades con 'Música maestro».

«Confía en tí, mujer» será la propuesta para el día contra la violencia de género, que se desarrollará del 25 al 27 en el centro cultural.

Además de las actividades escénicas presentadas ya la semana pasada, el centro cultural acogerá también un curso formativo sobre el DNI, el certificado digital y el sistema clave, que será del 24 al 26, de 16:30 a 19:00.

Con la llegada de noviembre se acerca también la Navidad y la agenda de este mes plantea ya temas navideños. Así, se presentará también el XI concurso solidario de Navidad, que destinará los fondos este año a la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca. También se abrirá el día 21 el plazo para solicitar plaza en el programa «Conciliamos Navidad», que se desarrollará del 23 de diciembre al 7 de enero en el centro cultural.

Habrá más actividades en la biblioteca y una nueva presentación literaria con entrega del premio del reto del jamón a Saúl Martín, autor de «Peregrinaje explosivo», el día 12, o el inicio de la actividad teatral con «Pandilla y tertulia teatrera» el día 7 a las 16:30.

