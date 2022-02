“Nos hemos tenido que ir sin trabajar por no tener internet”, el grito de los trabajadores de la industria cárnica de Ledrada

Ledrada conforma con Guijuelo y su entorno la principal zona elaboradora de productos ibéricos. Crea empleo y cuenta con 25 empresas que necesitan internet para poder trabajar. Son empresas chacineras o auxiliares y todas tienen el mismo problema.

Cele González pertenece a una de las familias industriales de la villa y es uno de los que sufre a diario esta situación: “Todos los pedidos se trabajan con la informática, desde las oficinas hasta los operarios, que tienen su ordenador y todo va por ahí. En el momento que se corta la línea, que pasa muchísimas veces nos quedamos todos bloqueados. Es lamentable trabajar así y me extraña que a Ledrada, con la industria tan fuerte que tenemos, nos tengan así de abandonados”. Haciendo un símil automovilístico, cree que las empresas de Ledrada deberían poder trabajar como si fueran por la M-40 y, por el contrario, “es como si fuéramos por una carretera comarcal a 30”. No entiende, como el resto de empresarios, cómo se les ha dejado sin proyecto de fibra cuando a los pueblos de alrededor sí va a llegar: “dependemos de internet para cualquier cosa. Vas con el lector de los jamones y si no tienes línea no puedes trabajar. Tenemos que ir con los tiempos y tenemos una Norma de Calidad que te exige un montón de cosas para cada producto, para el jamón, para la paleta, y necesitamos línea. Es como una nube donde tienes todos los datos desde que matas el cochino. Hay que mandarlo por ley y para hacer un jamón necesitas el ordenador igual que para hacer cien o mil. Muchas veces hemos tenido que dejar trabajo para el día siguiente o para el sábado porque no se ha podido trabajar por las redes. He llamado a los informáticos y llegan desde Salamanca y nos dicen que el problema son las redes.

En una palabra, se sienten “impotentes” porque les afecta de forma diaria a su trabajo.

Ana Hernández tiene un almacén de sal a un kilómetro del casco urbano de Ledrada. Sufre también la falta de internet y de cobertura: “Estoy a un kilómetro de Ledrada y la línea pasa por mi finca, pero no tengo línea. La tengo por remoto. Tuve Iberbanda pero la quitaron y es que internet es muy importante porque todos los programas de contabilidad están conectados y no funciona”. Mujer acostumbrada a luchar no comprende cómo se apoya tan poco al medio rural: “Yo tengo mi negocio aquí y lo tengo que mantener aquí. Pago mis impuestos igual o más que en Madrid. Estamos limitados en todo, no tenemos opción de elegir y eso repercute en tu negocio”.