Nada claro para las próximas elecciones en los grandes municipios salmantinos

Son los únicos que, a las claras, lo dicen, aunque Pedro Samuel Martín no se cierra tampoco a ello al mostrarse “feliz” al hacer lo que hace como alcalde. La gran mayoría opta por dejar la responsabilidad de su reelección a sus partidos o sus equipos. Es el caso de Alba, donde Concepción Miguélez, explica que “estoy al servicio del partido y es pronto para pensar en elecciones. Seguimos trabajando por Alba en proyectos de desarrollo muy importantes, así como en la búsqueda de oportunidades para generar empleo a los vecinos”. Precisamente, el de los proyectos en marcha es otro de los razonamientos que impide que muchos alcaldes de estos grandes municipios quieran hablar antes de tiempo y opten por centrarse en el día a día y esas iniciativas. Es el caso de Guijuelo, Villares, Peñaranda o Santa Marta.

Dentro de un año por estas fechas, los ayuntamientos de la provincia estarán empezando una nueva legislatura y habrá alcaldes nuevos pero, a buen seguro, más de uno repetirá en el cargo. Entre ellos estarán regidores de los grandes municipios de la provincia que, sin embargo, a un año vista, no despejan las dudas sobre sus intenciones de cara a la reelección o no.

El de los proyectos en marcha es uno de los razonamientos que impiden que los alcaldes quieran hablar del futuro

“Falta un año”, dicen alcaldes como Manuel Hernández, de Doñinos, una frase muy manida estos días que se complementa en algunos casos con la idea de que pueden cambiar muchas cosas en estos once meses ya de legislatura. Cada localidad tiene su idiosincrancia y sus tiempos, pero el final del verano o la feria de Salamanca pueden ser el punto de partida para la preparación de las elecciones municipales. Pueblos con grandes mayorías como Ciudad Rodrigo o Santa Marta lo tienen, a priori, más fácil. Otra cuestión es ayuntamientos con pactos en los que no gobierna el partido ganador de las elecciones, como Villares o Béjar, donde la estrategia puede ser diferente en función de quien se presente en el otro lado. Y es que posiblemente uno de los grandes municipios con mayor incertidumbre sobre lo que va a suceder es Béjar, donde el PSOE tiene 6 concejales de 17, pero tiene el alcalde; donde el veterano Alejo Riñones no ha despejado aún su futuro y donde Ciudadanos, uno de los sostenes del equipo de Gobierno lleva desaparecido desde antes del batacazo de las autonómicas de febrero y se desconoce qué actividad ejecuta en la ciudad.