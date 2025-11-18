Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los concejales Roberto Rodríguez y Soraya San Juan. EÑE

Música, juegos y comidas protagonizan las fiestas de Aldeatejada, que arrancarán el día 28

La localidad celebra las citas en honor a Santa Bárbara

EÑE

Aldeatejada

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

Los vecinos de Aldeatejada despedirán el mes de noviembre con la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santa Bárbara, que se prolongarán desde el día 28 hasta el 4 de diciembre. Música, juegos y actos tradicionales, son algunas de las actividades que ha programado el Consistorio para todas las edades.

«Mantenemos la línea de otros años, aunque hemos ampliado la oferta de juegos con actividades novedosas como el fútbol burbuja o las pistolas Nerf. Tanto los niños como los adultos son muy participativos y esperamos repetir el éxito de la pasada edición de las fiestas», ha explicado el edil de Fiestas, Roberto Rodríguez.

Así, los actos arrancarán el 28 con una sesión de magia teatralizada en la biblioteca Miguel Delibes y la obra teatral para adultos «Sin coto a mi libertad» en el Centro de Día. Por la noche, la música será protagonista con la verbena de 'Kronos', y la discoteca 'Infiniti' en el frontón. El sábado por la noche, 'Voodoo' tomará el relevo musical, acompañada también por la sesión de 'Infiniti'.

El sábado por la mañana se celebrará fútbol burbuja y gamefest en el pabellón, actividades que se repetirán por la tarde y el domingo en horario de mañana y tarde, sumándose además una batalla de pistolas Nerf. La música continuará con el pasacalles de la charanga 'Queloque's Band' y la actuación de 'Electrocharanga Lokomotores,' mientras que el domingo por la tarde se celebrará una sesión de karaoke en el frontón.

La gastronomía también tendrá protagonismo con el pincho de la peña Picofinos y el reparto de café y dulces a cargo de Bobola el sábado. El domingo se celebrará la comida popular, con tíquets a 4 euros disponibles en el Ayuntamiento y el pabellón.

Los actos tradicionales en honor a Santa Bárbara se concentrarán el domingo 30 con misa, procesión y posterior caldo y ágape en la asociación Santa Bárbara. Por último, el 4 de diciembre, el Ayuntamiento celebrará una comida para los mayores con música y baile.

