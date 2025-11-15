Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Emma y sus hijos entrega la letra a la concejala Belén Barco D. S.

El Museo del Orinal estrena una canción propia en INTUR

Emma de Dios y sus hijos han creado una composición para destacar la originalidad de este espacio museístico

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:49

El Museo del Orinal de Ciudad Rodrigo cuenta desde este sábado con una canción propia. Emma de Dios Álvarez, natural de Valladolid, ha escrito y regalado al Ayuntamiento una canción, concretamente una jota, dedicada a este original espacio y que presentó junto a sus hijos, quienes ponen la música con sus clarinetes, en la Feria de Turismo que estos días se celebra en la ciudad pucelana.

Emma explicó a la concejala de Turismo y Cultura, Belén Barco, y a la delegación mirobrigense que todo surgió «el día que descubrí el Museo del Orinal tenía claro que le iba a dedicar una canción, como ya había hecho anteriormente con otros museos», a pesar de tener ningún vínculo con Ciudad Rodrigo y su comarca.

Esta mujer y sus hijos deleitaron a los presentes con esta composición propia en la que destaca la originalidad de este museo y además, hicieron entrega a la edil mirobrigense de un cuadro con la letra de la canción para que se incorpore a la exposición.

