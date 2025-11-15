El Museo del Orinal estrena una canción propia en INTUR Emma de Dios y sus hijos han creado una composición para destacar la originalidad de este espacio museístico

El Museo del Orinal de Ciudad Rodrigo cuenta desde este sábado con una canción propia. Emma de Dios Álvarez, natural de Valladolid, ha escrito y regalado al Ayuntamiento una canción, concretamente una jota, dedicada a este original espacio y que presentó junto a sus hijos, quienes ponen la música con sus clarinetes, en la Feria de Turismo que estos días se celebra en la ciudad pucelana.

Emma explicó a la concejala de Turismo y Cultura, Belén Barco, y a la delegación mirobrigense que todo surgió «el día que descubrí el Museo del Orinal tenía claro que le iba a dedicar una canción, como ya había hecho anteriormente con otros museos», a pesar de tener ningún vínculo con Ciudad Rodrigo y su comarca.

Esta mujer y sus hijos deleitaron a los presentes con esta composición propia en la que destaca la originalidad de este museo y además, hicieron entrega a la edil mirobrigense de un cuadro con la letra de la canción para que se incorpore a la exposición.

