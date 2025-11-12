Un municipio con todo para vivir bien

Jorge Holguera Illera Babilafuente Miércoles, 12 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Babilafuente es uno de los municipios de la provincia que tienen todos los servicios indispensables asegurados. La cercanía de la provincia y la posibilidad de trabajar en la zona son dos de los alicientes que hacen de esta una localidad emergente y con una carta importante de servicios y establecimientos comerciales que facilitan la vida de quienes residen en este pueblo.

Instituto, colegio, importantes recursos para el deporte, el ocio y la cultura en continua mejora e incremento contribuyen a enriquecer la calidad de vida de los ciudadanos.

Por si fueran pocas todas estas ventajas, la cercanía de la administración local es otro de los alicientes que hacen más accesibles los recursos públicos al servicio del ciudadano.

En la línea de facilitar el acceso a la vivienda para las primeras residencias, el Ayuntamiento de Babilafuente tiene en marcha un proyecto pionero en la zona que consiste en la puesta a disposición del ciudadano de parcelas. En estos solares que quieren ofrecer a precios asequibles los que resulten finalmente beneficiados podrán construir sus viviendas . El Ayuntamiento ya dispone del solar que supera los 7.000 metros cuadrados. El siguiente paso será el desmonte de la parcela. Posteriormente el Ayuntamiento procederá a hacer las calles y meter los servicios, según detalla la alcaldesa, Carmen Gómez Fraile. Una vez que el solar esté distribuido en parcelas se ofrecerán en subasta.

El objetivo es «que la gente joven se quede a vivir en Babilafuente porque es un pueblo que tiene todos los servicios», indica la regidora.

